Мартелл-2017. Результаты спринтерской гонки у женщин

© Nordic Magazine. Жюли Симон

В итальянском Мартелле сегодня спортсмены продолжают героическую борьбу со шквальным ветром, которую бонусом включили в программу четвертого этапа Кубка IBU по биатлону.

Сегодня здесь проходят вторые спринты, и как и двумя днями ранее, большинство спортсменок вынуждены были изрядно увеличивать для себя дистанцию за счет дополнительных метров штрафного круга. При этом даже удивительно, что двум девушкам из почти сотни стартовавших участниц удалось закрыть все 10 мишеней. Но ни чешка Леа Йоханидесова, ни американка Мэйдлин Фэйнеф на подиум не попали.

А победу праздновала 20-летняя француженка Жюли Симон, еще месяц назад первенствовавшая в гонках Юниорского Кубка IBU. Теперь пришла очередь побеждать и на взрослом уровне! С одним промахом Симон на 17 секунд опередила куда более опытную Дарью Виролайнен, которая совершила три забега по штрафному кругу.

Не менее примечательна и обладательница бронзы. Стартовавшая под поздним 82-м номером латышка Байба Бендика уже удивляла результатами в Кубке мира. Нпаример, попав в цветочную церемонию спринта на прошлогоднем этапе в Кэнморе. Но подиум в карьере Байбы первый! Более того, представительницы женской сборной Латвии в предыдущий раз стояли на пьедестале почета восемь (!) лет назад, когда так же бронзу гонки кубка IBU удалось завоевать Мадаре Лидуме.





1. Жюли Симон (1+0) 24:32.6 2. Дарья Виролайнен (0+3) +17.6 3. Байба Бендика (1+1) +22.1 ... 11. Яна Бондарь (2+2) +59.1 22. Юлия Бригинец (1+2) +1:37.2 23. Надежда Белкина (2+2) +1:42.0 58. Мария Кручова (1+3) +4:10.4 70. Яна Пустовалова (3+2) +5:19.7



Все результаты гонки - Все результаты гонки - здесь Среди украинок лучшей стала Яна Бондарь, всего четырех секунд не дотянувшая до десятки сильнейших. Но и 11-е место при четырех промахах не плохой результат для таких сложных условий. Меньше всех промахов среди наших девушек допустила Юлия Бригинец три незакрытых мишени. А на последнем круге Юля поборолась и за счет скорости на последнем километре сумела опередить Надежду Белкину в финишном протоколе у девушек 22-е и 23-е место. Мария Кручова и Яна Пустовалова кубковых очков сегодня набрать не сумели.

Источник — Федерация биатлона Украины

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