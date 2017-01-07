Оберхоф. Победа Фуркада и гениальная гонка Артема Примы

© Wallpapersdsc.net. Мартен Фуркад

Потрясающую по накалу гонку преследования подарили нам сегодня мужчины на этапе Кубка мира в Оберхофе. Конечно, не обошлось без вмешательства погоды, но в таких случаях везет сильнейшим, и Мартен Фуркад в очередной раз доказал свою гениальность.

Старт сегодняшней гонки не предвещал особо ничего интересного – на стрельбище сильный ветер, лидеры плюс-минус отстреляли без промахов, а Семенов и Прима уехали на круг штрафа, Кильчицкий – на три. Лишь Семаков отработал первую лежку без промахов, но учитывая невысокую скорость хода, дивидендов ему это не принесло.

А вот дальше началась свистопляска – биатлонисты то и дело заходили на штрафные круги, лидеры менялись после каждого круга, Артем Прима отыгрывал за круг по 10-15 позиций, Семаков держался в топ-20, казалось бы, ничего не обычного. Стоп! Прима с 57-го стартового места постепенно поднимался и едва не заехал на подиум! Просто фантастическая гонка в исполнении Артема.

На третий огневой рубеж пришли семь биатлонистов, со стрельбой справился только Фуркад, который отправился на трассу с почти 40-секундным преимуществом!

Финальную стрельбу лидер общего зачета отработал идеально, хоть и задержался немного на рубеже. У преследователей и так шансов было немного, а тут еще и промахи посыпались. Дошло до того, что Артем Прима, который перед стрельбой проигрывал втором месту 1,5 минуты и пришел на рубеж 11-м, в случае чистой стрельбы выходил бы на финальный круг третьим! Однако, не судьба, последний выстрел украинца пришелся в «молоко» и он уехал на финиш на седьмой позиции. Ленточку Прима пересек в борьбе с Абелундом, но фотофиниш поставил норвежца на восьмую строчку, а украинца – на девятое место.

Второй место завоевал Арнд Пайффер, который сумел подняться на подиум с 15-го места, а борьбу за бронзовую медаль выиграл Доминик Виндиш, обойдя Свендсена на финишной прямой.

Заслужил аплодисментов и Владимир Семаков, который в сумме заработал один штрафной круг, как и Мартен Фуркад! Чистая стрельба и завалы соперников позволили представителю украинской сборной финишировать на 13-й позиции!

Семенов пробежал семь штрафных кругов и финишировал лишь 29-м, Кильчицкий с 23-го места опустился на 48-е – 9 промахов.

Завтра нас ждет масс-старт, куда попадут Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

1. Мартен Фуркад (1+0+0+0) 36:45.0

2. Арнд Пайффер (0+0+1+2) +1:09.9

3. Доминик Виндиш (0+0+3+2) +1:32.4

...

9. Артем Прима (1+0+0+1) +1:55.3

13. Владимир Семаков (0+0+1+0) +2:08.8

29. Сергей Семенов (1+3+1+2) +3:39.1

48. Виталий Кильчицкий (3+1+2+3) +6:25.6

Источник — Sport.ua

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