Мартелл-2017. Результаты спринтерской гонки у мужчин

В Мартелле закончилась вторая спринтерская гонка у мужчин в рамках четвертого этапа Кубка IBU. Победителем стал вернувшийся после дисквалификации за употребление допинга россиянин Александр Логинов. Даже несмотря на два промаха он на 44 секунды опередил стрелявшего чисто норвежца Мартина Фемштейневика. Третье место у немца Михаэля Вильляйтнера.

Лучшими среди украинцев стали Виталий Труш и Александр Жирный, финишировавшие 24-м и 25-м с тремя промахами у каждого. Увы, Антон Дудченко, Денис Насыко и Дмитрий Русинов финишировали за пределами топ-60, позволяющих принять участие в завтрашней гонке преследования.

1. Александр Логинов (0+2) 24:34.0

2. Мартин Фемштейневик (0+0) +44.2

3. Михаэль Вильляйтнер (0+1) +1:23.4

...

24. Виталий Труш (0+3) +2:26.4

25. Александр Жирный (1+2) +2:33.1

64. Антон Дудченко (4+2) +4:25.6

70. Денис Насыко (3+3) +4:49.1

84. Дмитрий Русинов (4+4) +6:08.7

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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