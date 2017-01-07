Оберхоф. Мари Дорен Абер выигрывает гонку преследования, Джима - 15-я

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Женская гонка преследования выдалась не такой захватывающий и интригующей, как мужская.

Места на подиуме разделили между собой те же, кто взял медали в спринте.

Победа досталась более меткой – Мари Дорен Абер, у которой всего два промаха, второй стала чешка Коукалова с тремя промахами, а третьей представительница Финляндии Кайса Макаряйнен, допустившая четыре не точных выстрела.

Юлия Джима, что называется, осталась «при своих» - 15-й стартовала и 15-й финишировала. Первую половину гонки Юля прошла достаточно неплохо, но потом допустила пять промахов на двух огневых рубежах при стрельбе стоя и откатилась на свою стартовую позицию.

У остальных украинских сборниц гонка совсем не задалась. Елена Пидгрушная снялась с гонки после третьего огневого рубежа, Настя Меркушина хоть и осталась в очковой зоне, но всего лишь на 39-м месте, а Юлия Журавок свои стартовые позиции улучшила, поднявшись с 55-го места на 47-е, но этот не тот прогресс, который хотелось бы видеть болельщикам.

1. Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) 34:33.3

2. Габриэла Коукалова (0+0+1+2) +38.8

3. Кайса Макаряйнен (1+0+1+2) +1:12.0

...

15. Юлия Джима (0+0+2+3) +3:19.9

39. Анастасия Меркушина (1+3+1+1) +4:43.1

47. Юлия Журавок (0+0+2+2) +7:04.6

Елена Пидгрушная (0+1+3+) - не финишировала

Источник — Sport.ua

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