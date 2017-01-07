Владимир СЕМАКОВ: «Сдувало с трассы, пока бежал»

© biathlon.com.ua. Владимир Семаков

Свое выступление в гонке преследования прокомментировал украинский биатлонист Владимир Семаков.

«Очень холодно и ветрено. Сдувало с трассы, пока бежал. На рубеже ветер с разных сторон в начале или в конце стрельбища. Мне повезло, что я так стрелял. Лыжи ехали хорошо. Сервис справился сегодня на пять! Последний раз в таких условиях соревновался в Эстерсунде в прошлом сезоне. Ходом чувствовал себя нормально. Бежал ровно, хватило до конца, чтоб конкурировать в финишном створе», - сказал биатлонист.

Семаков финишировал на 13-ой позиции, установив личный рекорд на этапах кубка мира.

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