Владимир БРЫНЗАК: «У нас вырисовывается неплохая команда»

© Sport.ua. Владимир Брынзак

Результаты мужской гонки преследования прокомментировал президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Эта гонка показала, что у нас вырисовывается неплохая команда с Олимпийскими перспективами. Можно поблагодарить главного тренера Юрая Санитру за прекрасную работу. Теперь становится спокойней за нашу мужскую команду. Ребятам хочу пожелать уверенности в своих силах», - сказал Брынзак.

В гонке преследования на четвертом этапе мирового кубка в Обергофе украинец Артем Прима показал девятый результат, поднявшись в топ-10 с 57-й позиции. У Артема второй показатель по скорости среди всех участников гонки. С личным рекордом финишировал Владимир Семаков. Украинец начинал гонку 28-ым, но сумел финишировать 13-ым, показав свой лучший результат в карьере.

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.