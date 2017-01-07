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Владимир БРЫНЗАК: «У нас вырисовывается неплохая команда»

Президент федерации биатлона Украины поделился впечатлениями о гонке преследования в Оберхофе

  • 07.01.2017 18:15
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Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак

Результаты мужской гонки преследования прокомментировал президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Эта гонка показала, что у нас вырисовывается неплохая команда с Олимпийскими перспективами. Можно поблагодарить главного тренера Юрая Санитру за прекрасную работу. Теперь становится спокойней за нашу мужскую команду. Ребятам хочу пожелать уверенности в своих силах», - сказал Брынзак.

В гонке преследования на четвертом этапе мирового кубка в Обергофе украинец Артем Прима показал девятый результат, поднявшись в топ-10 с 57-й позиции. У Артема второй показатель по скорости среди всех участников гонки. С личным рекордом финишировал Владимир Семаков. Украинец начинал гонку 28-ым, но сумел финишировать 13-ым, показав свой лучший результат в карьере.

Источник — Федерация биатлона Украины

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