Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ПРИМА: «Поторопился с последним выстрелом»

Украинский биатлонист подвел итоги гонки преследования в Оберхофе

  • 07.01.2017 19:44
  • 145 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Артем Прима
© biathlon.com.ua. Артем Прима

В гонке преследования, которая прошла сегодня в Оберхофе, Артем Прима совершил головокружительный рывок с 57-го места на 9-е и тем самым показал третий в истории биатлона прорыв в гонке преследования. С этого достижения мы и начали разговор с героем дня для украинских болельщиков.

- Артем, поздравляем с отлично проведенной гонкой преследования! Как впечатления от третьего в истории прорыва в персьютах?
- Я доволен гонкой, она действительно у меня получилась. Хочу поблагодарить тренеров, сервисменов, докторов и массажистов за то, что удалось показать такой результат. Лыжи сегодня сделали отменные, и в гонке я чувствовал себя очень хорошо.

- Для абсолютно идеальной гонки не хватило последнего выстрела, согласен?
- Да, я понимал, что могу претендовать на очень высокое место, тренеры были на трассе и на каждом круге говорили, каким я иду. Когда подъезжал на последнюю стрельбу, я все видел: на входе есть большое табло, на котором был результат только двух лидеров, а значит все остальные были еще или на рубеже, или на штрафном круге. И из-за этого, наверное, чуть поторопился с последним выстрелом. Надо было его отложить на секунду-две, и тогда бы, думаю, попал.

- В этом сезоне как минимум Остерсунд и Оберхоф уже подарили образцы экстремального биатлона. Сейчас то же самое происходит на этапе Кубка IBU в Мартелле. А как сегодняшние погодные условия воспринимались внутри гонки?
- В первую очередь, чувствовался мороз. Во время гонки было минус 11-12 градусов, плюс сильный ветер, что еще больше усиливало холод. И из-за этого была некоторая закрепощенность, зажатость, потому что при таком холоде не получается идти так же широко, как привык это делать. Что касается ветра на стрельбище, то да – он был довольно сильным и с порывами. Но мы знаем, что такое Оберхоф – здесь всегда экстремально: если не ветер, то дождь, сильный снег или туман. Поэтому морально к далекой от идеала погоде был готов.

- Этот этап пропускает немало спортсменов из числа лидеров общего зачета. Ты сейчас – 32-й. Есть надежда попасть в масс-старт?
- Я думаю, окончательно это можно будет понять только со старт-листом на масс-старт. Но, конечно, хотелось бы принять участие в этой гонке. А как будет – посмотрим.

- Артем, у тебя в этом сезоне, пожалуй, наиболее значительный прогресс среди наших мужчин. Можно сказать, что методика Юрая Санитры подошла тебе идеально?
- Думаю, можно. Каждый раз, когда в команде меняется тренер, он привносит с собой что-то новое. У каждого своя специфика: кто-то больший акцент делает на выносливости, кто-то – на скоростную и силовую работу. И я всегда стараюсь почерпнуть то, что я до сих пор не знал и чем пока не пользовался в работе. У Юрая особый подход, отличный от других тренеров, и он по-своему интересен.

- Что конкретно изменил новый тренер в твоей подготовке?
- Санитра предлагает длительные тренировки и мне, честно говоря, иногда хотелось бы что-то делать меньше. Потому что когда ты делаешь длительную работу, то потом и бежишь как-то затянуто. Но тренер дает задачу на тренировку, а спортсмен должен ее выполнять. Тем более, Юрай говорит, что главный старт, чемпионат мира, будет чуть позднее, и именно к нему мы должны выйти на свою лучшую готовность. И всю работу он строит так, чтобы лучшую форму каждый спортсмен оттянул именно на эти старты.

- Сейчас ты уже показываешь очень хорошую скорость. До чемпионата мира резервы, чтобы прибавить еще есть?
- Думаю, да. Даже сейчас могу ускориться, побороться, продержаться, но пока есть ощущение, что это – немного не то. Потому что бывали гонки, когда я себя чувствовал совсем здорово, был полностью доволен собой. Надеюсь, это чувство придет в Хохфильцене.

- А к рубежу сейчас подходишь уже более уверенно, чем раньше?
- Стрельба – это такая штука, когда заранее нельзя сказать, что я сейчас – все закрою. Не думаю, что кто-то из спортсменов даст такую гарантию. Это биатлон, тем он и интересен. Но вообще, уверенность в стрельбе появляется тогда, когда ты прошел много гонок с минимальным штрафом. Что касается меня, то пока еще такой уверенности нет, но мы стренерами над этим постоянно работаем и надеюсь, что качество моей стрельбы будет постоянно расти.

- За многие годы украинские болельщики привыкли к тому, что результаты женской сборной выше, чем мужской, сейчас же все наоборот. Девчонок как-то подстегиваете, подбадриваете, или в разговорах эта тема не возникает?
- Мы всегда общаемся, поддерживаем друг друга, поздравляем, когда получаются удачные старты. Сейчас идет подготовительный процесс, и я думаю, у женской сборной тоже все будет хорошо.

- В Поклюке ты попробовал себя в роли стартера эстафеты. Учитывая успешный командный результат, в Рупольдинге тоже можем ждать тебя на первом этапе?
- Я уже говорил раньше, что давно хотел попробовать первый этап. Но на международном уровне тренеры по каким-то своим соображениям не давали мне такой возможности. На чемпионатах Украины стартовал, а вот в Кубке мира в Поклюке случился своеобразный дебют. В принципе, мне первый этап понравился – спасибо Юраю, что доверил и дал возможность ощутить это на деле. Надеюсь и дальше совершенствовать себя в роли стартера.

- То есть, пока конкретного разговора о расстановке на рупольдингскую эстафету еще не было?
- Ну нам надо для начала этап в Оберхофе закончить, и только потом тренеры будут что-то говорить о Рупольдинге.

- Перед чемпионатом мира тренеры планируют подготовку каждого спортсмена. Какой план для тебя? Пропуск каких-то этапов Кубка мира, участие в чемпионате Европы?..
- До чемпионата мира еще довольно много времени, и детально на эту тему мы не разговаривали. Но что касается меня, то, пока чувствую себя хорошо, и хотел бы выступать везде – и на этапах Кубка мира без пропусков, и на чемпионате Европы. Надеюсь, с самочувствием и дальше все будет нормально.

Евгений ТАРАСЕНКО

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.