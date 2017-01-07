Артем ПРИМА: «Поторопился с последним выстрелом»

© biathlon.com.ua. Артем Прима

В гонке преследования, которая прошла сегодня в Оберхофе, Артем Прима совершил головокружительный рывок с 57-го места на 9-е и тем самым показал третий в истории биатлона прорыв в гонке преследования. С этого достижения мы и начали разговор с героем дня для украинских болельщиков.

- Артем, поздравляем с отлично проведенной гонкой преследования! Как впечатления от третьего в истории прорыва в персьютах?

- Я доволен гонкой, она действительно у меня получилась. Хочу поблагодарить тренеров, сервисменов, докторов и массажистов за то, что удалось показать такой результат. Лыжи сегодня сделали отменные, и в гонке я чувствовал себя очень хорошо.

- Для абсолютно идеальной гонки не хватило последнего выстрела, согласен?

- Да, я понимал, что могу претендовать на очень высокое место, тренеры были на трассе и на каждом круге говорили, каким я иду. Когда подъезжал на последнюю стрельбу, я все видел: на входе есть большое табло, на котором был результат только двух лидеров, а значит все остальные были еще или на рубеже, или на штрафном круге. И из-за этого, наверное, чуть поторопился с последним выстрелом. Надо было его отложить на секунду-две, и тогда бы, думаю, попал.

- В этом сезоне как минимум Остерсунд и Оберхоф уже подарили образцы экстремального биатлона. Сейчас то же самое происходит на этапе Кубка IBU в Мартелле. А как сегодняшние погодные условия воспринимались внутри гонки?

- В первую очередь, чувствовался мороз. Во время гонки было минус 11-12 градусов, плюс сильный ветер, что еще больше усиливало холод. И из-за этого была некоторая закрепощенность, зажатость, потому что при таком холоде не получается идти так же широко, как привык это делать. Что касается ветра на стрельбище, то да – он был довольно сильным и с порывами. Но мы знаем, что такое Оберхоф – здесь всегда экстремально: если не ветер, то дождь, сильный снег или туман. Поэтому морально к далекой от идеала погоде был готов.

- Этот этап пропускает немало спортсменов из числа лидеров общего зачета. Ты сейчас – 32-й. Есть надежда попасть в масс-старт?

- Я думаю, окончательно это можно будет понять только со старт-листом на масс-старт. Но, конечно, хотелось бы принять участие в этой гонке. А как будет – посмотрим.

- Артем, у тебя в этом сезоне, пожалуй, наиболее значительный прогресс среди наших мужчин. Можно сказать, что методика Юрая Санитры подошла тебе идеально?

- Думаю, можно. Каждый раз, когда в команде меняется тренер, он привносит с собой что-то новое. У каждого своя специфика: кто-то больший акцент делает на выносливости, кто-то – на скоростную и силовую работу. И я всегда стараюсь почерпнуть то, что я до сих пор не знал и чем пока не пользовался в работе. У Юрая особый подход, отличный от других тренеров, и он по-своему интересен.

- Что конкретно изменил новый тренер в твоей подготовке?

- Санитра предлагает длительные тренировки и мне, честно говоря, иногда хотелось бы что-то делать меньше. Потому что когда ты делаешь длительную работу, то потом и бежишь как-то затянуто. Но тренер дает задачу на тренировку, а спортсмен должен ее выполнять. Тем более, Юрай говорит, что главный старт, чемпионат мира, будет чуть позднее, и именно к нему мы должны выйти на свою лучшую готовность. И всю работу он строит так, чтобы лучшую форму каждый спортсмен оттянул именно на эти старты.

- Сейчас ты уже показываешь очень хорошую скорость. До чемпионата мира резервы, чтобы прибавить еще есть?

- Думаю, да. Даже сейчас могу ускориться, побороться, продержаться, но пока есть ощущение, что это – немного не то. Потому что бывали гонки, когда я себя чувствовал совсем здорово, был полностью доволен собой. Надеюсь, это чувство придет в Хохфильцене.

- А к рубежу сейчас подходишь уже более уверенно, чем раньше?

- Стрельба – это такая штука, когда заранее нельзя сказать, что я сейчас – все закрою. Не думаю, что кто-то из спортсменов даст такую гарантию. Это биатлон, тем он и интересен. Но вообще, уверенность в стрельбе появляется тогда, когда ты прошел много гонок с минимальным штрафом. Что касается меня, то пока еще такой уверенности нет, но мы стренерами над этим постоянно работаем и надеюсь, что качество моей стрельбы будет постоянно расти.

- За многие годы украинские болельщики привыкли к тому, что результаты женской сборной выше, чем мужской, сейчас же все наоборот. Девчонок как-то подстегиваете, подбадриваете, или в разговорах эта тема не возникает?

- Мы всегда общаемся, поддерживаем друг друга, поздравляем, когда получаются удачные старты. Сейчас идет подготовительный процесс, и я думаю, у женской сборной тоже все будет хорошо.

- В Поклюке ты попробовал себя в роли стартера эстафеты. Учитывая успешный командный результат, в Рупольдинге тоже можем ждать тебя на первом этапе?

- Я уже говорил раньше, что давно хотел попробовать первый этап. Но на международном уровне тренеры по каким-то своим соображениям не давали мне такой возможности. На чемпионатах Украины стартовал, а вот в Кубке мира в Поклюке случился своеобразный дебют. В принципе, мне первый этап понравился – спасибо Юраю, что доверил и дал возможность ощутить это на деле. Надеюсь и дальше совершенствовать себя в роли стартера.

- То есть, пока конкретного разговора о расстановке на рупольдингскую эстафету еще не было?

- Ну нам надо для начала этап в Оберхофе закончить, и только потом тренеры будут что-то говорить о Рупольдинге.

- Перед чемпионатом мира тренеры планируют подготовку каждого спортсмена. Какой план для тебя? Пропуск каких-то этапов Кубка мира, участие в чемпионате Европы?..

- До чемпионата мира еще довольно много времени, и детально на эту тему мы не разговаривали. Но что касается меня, то, пока чувствую себя хорошо, и хотел бы выступать везде – и на этапах Кубка мира без пропусков, и на чемпионате Европы. Надеюсь, с самочувствием и дальше все будет нормально.

Евгений ТАРАСЕНКО

Источник — Федерация биатлона Украины

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