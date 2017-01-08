Оберхоф. Стартовые составы гонок с массовым стартом

Сегодня, 8 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап кубка мира. Спортсмены пробегут две гонки с массовым стартом. Отметим, что составы пока предварительные. При определенных обстоятельствах могут стартовать и другие украинские биатлонисты
Масс-старт. Мужчины (13:30)
22. Дмитрий Пидручный
23. Сергей Семенов
Резерв
Владимир Семаков
Артем Прима
Масс-старт. Женщины (15:40)
13. Юлия Джима
23. Елена Пидгрушная
Источник — Федерация биатлона Украины
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