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Оберхоф. Стартовые составы гонок с массовым стартом

Сегодня в Германии продолжится четвертый этап Кубка мира

  • 08.01.2017 10:08
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biathlon.com.ua, Сергей Семенов
© biathlon.com.ua, Сергей Семенов

Сегодня, 8 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап кубка мира. Спортсмены пробегут две гонки с массовым стартом. Отметим, что составы пока предварительные. При определенных обстоятельствах могут стартовать и другие украинские биатлонисты

Масс-старт. Мужчины (13:30)
22. Дмитрий Пидручный
23. Сергей Семенов

Резерв
Владимир Семаков
Артем Прима

Масс-старт. Женщины (15:40)
13. Юлия Джима
23. Елена Пидгрушная

Источник — Федерация биатлона Украины

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