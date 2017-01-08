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Тюменский этап Кубка мира перенесли в Контиолахти

IBU определился с местом проведения восьмого этапа

  • 08.01.2017 10:23
  • 237 просмотров
  • 4 комментария
Метки
biathlonworld.com
© biathlonworld.com

Международный союз биатлонистов (IBU) определился с местом проведения восьмого этапа Кубка мира. Вместо Тюмени, новым местом проведения соревнований станет Контиолахти (Финляндия).

Напомним, ранее Союз биатлонистов России отказался от права проведения этапа Кубка мира в Тюмени, не дожидаясь вердикта IBU из-за допингового скандала з участием 31-го российского биатлониста.

Этап в Контиолахти пройдет с 6 по 12 марта.

Источник — IBU

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Комментарии
    Shiman2020
    online
    Shiman2020, 08.01.2017 10:54
    -1
    Сомневаюсь, что это хоть как-то поможет нашему безмедальному выступлению. По-моему мы и в цвеиах ни разу небыли.
    Слава Украине!!!
    Ссылка
    dudya
      dudya, 08.01.2017 10:57
    +1
    Shiman2020, 08.01.2017 10:54
    Сомневаюсь, что это хоть как-то поможет нашему безмедальному выступлению. По-моему мы и в цвеиах ни разу небыли.
    Слава Украине!!!
    То есть, медаль в эстафете - это не медаль?
    Ссылка
    Shiman2020
    online
    Shiman2020, 08.01.2017 11:02
    -1
    dudya, 08.01.2017 10:57
    Shiman2020, 08.01.2017 10:54
    Сомневаюсь, что это хоть как-то поможет нашему безмедальному выступлению. По-моему мы и в цвеиах ни разу небыли.Слава Украине!!!
    То есть, медаль в эстафете - это не медаль?
    Что-то не припомню, когда это было?
    Ссылка
    toli0808
      toli0808, 08.01.2017 11:14
    +1
    Shiman2020, 08.01.2017 11:02
    Что-то не припомню, когда это было?
    --------------------------------------------------------------
    В Поклюке 11 декабря женщины - 3 место, мужчины - 4
    Так что был цветочно медальный день.
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