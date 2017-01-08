Тюменский этап Кубка мира перенесли в Контиолахти

Международный союз биатлонистов (IBU) определился с местом проведения восьмого этапа Кубка мира. Вместо Тюмени, новым местом проведения соревнований станет Контиолахти (Финляндия).
Напомним, ранее Союз биатлонистов России отказался от права проведения этапа Кубка мира в Тюмени, не дожидаясь вердикта IBU из-за допингового скандала з участием 31-го российского биатлониста.
Этап в Контиолахти пройдет с 6 по 12 марта.
Источник — IBU
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Слава Украине!!!
Слава Украине!!!
Сомневаюсь, что это хоть как-то поможет нашему безмедальному выступлению. По-моему мы и в цвеиах ни разу небыли.Слава Украине!!!
То есть, медаль в эстафете - это не медаль?
Что-то не припомню, когда это было?
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В Поклюке 11 декабря женщины - 3 место, мужчины - 4
Так что был цветочно медальный день.
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