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Мартелл. Результаты гонки преследования у женщин

Лучшая из украинок Яна Бондарь финишировала на 6-й позиции

  • 08.01.2017 11:50
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biathlon.com.ua. Яна Бондарь
© biathlon.com.ua. Яна Бондарь

В итальянском Мартелле сегодня завершается четвертый этап Кубка IBU. В последний день соревнований проходят гонки преследования.

В женском персьюте очень неплохой старт провела Яна Бондарь. В Мартелле продолжает гулять ветер, поэтому четыре круга штрафа для Яны не самый плохой исход. Эти 600 дополнительных метров дистанции, тем не менее, позволили лучшей из украинок подняться со стартового 11-го места на шестое!

Юлия Бригинец также допустила четыре ошибки в стрельбе и финишную черту пересекла 23-й. Кубковые очки набрала и Надежда Белкина, однако 33-е время в персьюте – регресс в сравнении со вчерашним 23-м местом. Впрочем, удивляться стоит не потере позиций, а девяти промахам Нади абсолютно не ее стрелковый результат.

Победительница спринта француженка Жюли Симон впервые осталась в Мартелле без подиума, финишировав пятой вслед за квартетом россиянок Виролайнен-Старых-Сливко-Миронова.

1. Дарья Виролайнен (0+2+0+1) 33:07.8
2. Ирина Старых (0+0+0+1) +13.6
3. Виктория Сливко (1+0+0+1) +27.8
...
6. Яна Бондарь (0+0+2+2) +1:18.9
23. Юлия Бригинец (0+1+2+1) +4:31.5
33. Надежда Белкина (1+3+3+2) +5:48.9

Источник — Федерация биатлона Украины

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