Семаков попал в список участников гонки с массовым стартом в Оберхофе

Владимира Семакова добавили в список участников мужского масс-старта в Оберхофе. Таким образом, в гонке будет участвовать сразу три украинских биатлониста: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков.
Три украинца в мужском масс-старте стартовало только 3 раза в истории. Два из которых были на чемпионатах мира, где отбор идет по другой системе.
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Источник — Sport.ua
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