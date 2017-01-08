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Семаков попал в список участников гонки с массовым стартом в Оберхофе

Мужская сборная Украины будет представлена в масс-старте тремя биатлонистами третий раз в истории

  • 08.01.2017 13:02
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biathlon.com.ua. Владимир Семаков
© biathlon.com.ua. Владимир Семаков

Владимира Семакова добавили в список участников мужского масс-старта в Оберхофе. Таким образом, в гонке будет участвовать сразу три украинских биатлониста: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков.

Три украинца в мужском масс-старте стартовало только 3 раза в истории. Два из которых были на чемпионатах мира, где отбор идет по другой системе.

Следите за текстовой трансляцией гонки с массовым стартом в Оберхофе на нашем сайте.

Источник — Sport.ua

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