Мартелл. Результаты мужского масс-старта

© biathlon.com.ua. Александр Жирный

В последний день соревнований в итальянском Мартелле состоялись гонки преследования. Результаты женского персьюта можно увидеть здесь.



У мужчин победу на дистанции праздновал россиянин Алксандр Логинов. Единственный украинец, который участвовал в гонке, Алекандр Жирный, занял 36 место.

1. Александр Логинов (0+2+0+2) 27:13.8

2. Эмильен Жаклин (0+1+1+0) +53.4

3. Михаэль Вильляйтнер (0+0+1+1) +1:00.0

...

36. Александр Жирный (2+3+3+2) +5:55.1

Источник — Федерация биатлона Украины

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