Мартелл. Результаты мужского масс-старта

В последний день соревнований в итальянском Мартелле состоялись гонки преследования. Результаты женского персьюта можно увидеть здесь.
У мужчин победу на дистанции праздновал россиянин Алксандр Логинов. Единственный украинец, который участвовал в гонке, Алекандр Жирный, занял 36 место.
1. Александр Логинов (0+2+0+2) 27:13.8
2. Эмильен Жаклин (0+1+1+0) +53.4
3. Михаэль Вильляйтнер (0+0+1+1) +1:00.0
...
36. Александр Жирный (2+3+3+2) +5:55.1
Источник — Федерация биатлона Украины
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