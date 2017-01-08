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Мартелл. Результаты мужского масс-старта

Александр Жирный с 10 промахами финишировал на 36 позиции

  • 08.01.2017 14:28
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biathlon.com.ua. Александр Жирный
© biathlon.com.ua. Александр Жирный

В последний день соревнований в итальянском Мартелле состоялись гонки преследования. Результаты женского персьюта можно увидеть здесь.

У мужчин победу на дистанции праздновал россиянин Алксандр Логинов. Единственный украинец, который участвовал в гонке, Алекандр Жирный, занял 36 место.

1.  Александр Логинов (0+2+0+2) 27:13.8
2.  Эмильен Жаклин (0+1+1+0) +53.4
3.  Михаэль Вильляйтнер (0+0+1+1) +1:00.0
...
36.  Александр Жирный (2+3+3+2) +5:55.1

Источник — Федерация биатлона Украины

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