Оберхоф. Гениальная победа Шемппа, провал Фуркада на финише

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Мужская соревновательная программа этапа Кубка мира в Оберхофе завершилась гонкой с массовым стартом.

К сожалению, после неплохих выступлений в спринте и гонке преследования, в масс-старте украинцы не порадовали, заняв места кучно, но ближе к концу финального протокола.

А вот борьба за медали получилась просто потрясающей, болельщики по такому соскучились уже.

Гонка проходила довольно банально – Мартен Фуркад сразу же захватил лидерство и первую половины гонки шел на первом месте. За ним непременно следовала группа из 5-8 биатлонистов в диапазоне 7 секунд. На третьем огневом рубеже лидер общего зачета Кубка мира позволил себе дважды промахнуться, дав фору соперникам. В лидеры вышел неувядающий Уле-Эйнар Бьорндален! Следом за ним шаг в шаг шел Эрик Лессер, Фуркад же проигрывал на выходе с рубежа 45 секунд.

Первая часть финальной сцены наступила на четвертом огневом рубеже. Дуэт лидеров по разу промахнулся, дав шанс квартету преследователей, во главе с Фуркадом. В этот раз француз не сплоховал и ушел на круг в числе пяти биатлонистов, которых разделяло не больше 3-х секунд.

На первом же подъеме Мартен атаковал и вышел в лидеры, сбросив группу преследователей, не отстал лишь Шемпп. До финишной прямой немец шел в секунде позади, но решился атаковать за 50 метров до финиша и не прогадал – «золото» у Германии! А Фуркад и вовсе оказался третьим, его настиг Эрик Лессер, который за 1,5 км до финиша шел пятым с отставанием в 15 секунд, но он не только «съел» Беатрикса, но вырвал «серебро» на фотофинише!

Что касается наших биатлетов, то Семенов, Семаков и Пидручный не очень хорошо стреляли, а ходом были еще хуже. В общем, 23-25-27 места.

1. Симон Шемпп (0+0+1+0) 38:30.9

2. Эрик Лессер (0+0+0+1) +0.4

3. Мартен Фуркад (0+0+2+0) +0.4

...

23. Сергей Семенов (1+3+0+1) +2:15.2

25. Владимир Семаков (0+1+0+1) +2:20.3

27. Дмитрий Пидручный (1+1+1+0) +2:43.3

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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