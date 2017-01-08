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Шемпп одержал 11-ю победу, у Фуркада 103-й подиум

Француз догнал по количеству подиумов Рафаэля Пуаре

  • 08.01.2017 15:23
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Deutsche Welle
© Deutsche Welle

Победитель гонки с массовым стартом Симон Шемпп в 11-й раз в карьере взобрался на высшую ступень пьедестала, всего для немца это 24-й подиум.

Француз Мартен Фуркад, упустивший победу, оказался на подиуме в 103-й раз. На его счету 57 побед, 27 «серебряных» медалей и 19 «бронзовых».

Отметим, что Фуркад догнал по числу подиумов Рафаэля Пуаре.

Источник — Sport.ua

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