Шемпп одержал 11-ю победу, у Фуркада 103-й подиум

© Deutsche Welle

Победитель гонки с массовым стартом Симон Шемпп в 11-й раз в карьере взобрался на высшую ступень пьедестала, всего для немца это 24-й подиум.

Француз Мартен Фуркад, упустивший победу, оказался на подиуме в 103-й раз. На его счету 57 побед, 27 «серебряных» медалей и 19 «бронзовых».

Отметим, что Фуркад догнал по числу подиумов Рафаэля Пуаре.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.