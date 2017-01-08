Оберхоф. Чешские снайперши и прорыв Джимы

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Довольно интересной выдалась женская гонка с массовым стартом, завершавшая соревновательную программу в Оберхофе.

Лидер общего зачета Кубка мира Габриэла Коукалова стала победительницей гонки, показав 100%-ный результат в стрельбе. Партнер по чешской сборной Ева Пушкарчикова смогла завоевать «бронзу», во многом благодаря идеальной стрельбе.

«Серебро» досталось экс-лидеру Кубка мира Лауре Дальмайер, которая пропустила первые две гонки Оберхофа и потеряла желтый биб. Дальмайер с одним промахом проиграла чешке полминуты.

Классную гонку выдала Юлия Джима, которая, несмотря на три промаха, сумела попасть в цветочную церемонию, показав шикарную скорость в гонке. Пидгрушная стреляла чуть точнее, но капитану нашей сборной явно не хватает скорости, с двумя промахами она стала лишь 16-й.

Отметим выступление Кайсы Макаряйнен, которая испортила себе гонку четырьмя промахами на первой лежке и постепенно выкарабкивалась с последнего места. В итоге у Кайсы семь промахов и восьмая позиция! Кстати, семь промахов и у Мари Дорен Абер, которая стала 14-й. Два гранда показали наихудшую стрельбу в гонке, но отчасти сумели компенсировать это ходом.

1. Габриэла Коукалова (0+0+0+0) 37:20.5

2. Лаура Далмайер (0+0+1+0) +31.5

3. Ева Пускарчикова (0+0+0+0) +45.3

...

5. Юлия Джима (1+0+2+0) +1:12.6

16. Елена Пидгрушная (0+0+2+0) +2:06.9

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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