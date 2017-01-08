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Мартен ФУРКАД: «Возможно, пропущу эстафету»

Лидер общего зачета Кубка мира собирается провести время с семьей

  • 08.01.2017 18:32
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Французский биатлонист Мартен Фуркад после гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе сообщил, что может пропустить эстафету пятого этапа в Рупольдинге.

— Собираюсь в Рупольдинге вместе со своей семьей, — сказал француз. — Возможно пропущу эстафету в среду, чтобы немного восстановиться.

Напомним, Фуркад занял третье место.

Источник — Sport.ua

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