Мартен ФУРКАД: «Возможно, пропущу эстафету»

Французский биатлонист Мартен Фуркад после гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе сообщил, что может пропустить эстафету пятого этапа в Рупольдинге.
— Собираюсь в Рупольдинге вместе со своей семьей, — сказал француз. — Возможно пропущу эстафету в среду, чтобы немного восстановиться.
Напомним, Фуркад занял третье место.
Источник — Sport.ua
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