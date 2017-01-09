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Звездный путь Елены Пидгрушной

Sport.ua предлагает вспомнить этапы карьеры именинницы

  • 09.01.2017 10:00
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biathlon.com.ua
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Сегодня,  9 января, свой день рождения празднует капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная. В день юбилея предлагаю вспомнить, как развивался карьерный путь одной из самых титулованных украинских биатлонисток современности.

Знакомство с биатлоном

Как вспоминает сама спортсменка, познакомилась с биатлоном по телевизору: во время просмотра чемпионата мира. Тогда Пидгрушную очень заинтересовал этот вид спорта, ей было приятно наблюдать, насколько успешно выступают украинские биатлонисты, в частности, тёзки Елены – Зубрилова и Петрова. После этого, в классе пятом, во время учебного года в школу пришёл учитель физкультуры и спросил: «Кто хочет заниматься биатлоном?». Но с «зимним двоеборьем» до восьмого класса как-то не сложилось… В восьмом классе Пидгрушной пришлось сделать выбор, который повлиял на всю дальнейшую жизнь: полгода Елена занималась танцами, показывала хорошие результаты, и её не хотели отпускать, но она всё-таки выбрала биатлон. Первых успехов долго ждать не пришлось: уже через месяц пришла первая победа на чемпионате области, а ещё через месяц – третье место на чемпионате Украины. Именно тогда тренеры обратили на неё внимание.

Начало карьеры

В 2005-м году Пидгрушная попала в сборную, а со временем уже был первый выезд за границу на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, проходивший швейцарском городе Монте. В первый день соревнований Елена выиграла бронзовую медаль! Это была первая медаль на этом Олимпийском фестивале в истории украинского биатлона. В тот же год был дебют на чемпионате мира среди юниоров. Пидгрушная была самой молодой в украинской юношеской команде, поехавшей на тот чемпионат в Контиолахти (Финляндия), но тренеры поставили её в юниорскую эстафету, где Елена представляла Украину с опытными (на два года старше) юниорками - Ниной Карасевич и Еленой Демиденко.

Первое время сильной стороной биатлонистки была стрельба. Всегда удивляло, как в особенно важные моменты можно с таким спокойствием закрывать мишени. Не зря Елену Пидгрушную в команде называют удавом. В 20 лет Пидгрушная дебютировала на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, где биатлонистка заняла 59-е место в спринтерской гонке, а начиная с сезона 2008/2009 Елена стала постоянным участником соревнований наивысшего уровня. Первый заезд в очковую зону Кубка мира был в шведском Эстерсунде (в индивидуальной гонке украинка заняла 27-е место), а спустя месяц в составе женской эстафетной команды впервые поднялась на подиум  в немецком Оберхофе – второе место, которое позже (после дисквалификации сборной России из-за пойманной на допинге Альбины Ахатовой) превратилось в первое. Ещё спустя месяц был дебют на взрослом чемпионате мира, проходившем в корейском Пхенчхане: Пидгрушная бежала только индивидуальную гонку, но результат на тот момент был лучшим персональным в карьере (на соревнованиях наивысшего уровня) – 16 место. После мирового первенства биатлонистка поехала на чемпионат Европы и выиграла там золотую медаль в эстафете. В общем зачете Кубка мира Пидгрушная заняла 52-е место.

Далее был олимпийский сезон, в котором велась борьба внутри команды не только за попадание в Ванкувер, но и за место в эстафетной четверке (а конкуренция была довольно серьезная).  Места за Оксаной Хвостенко и сестрами Семеренко были «забронированными», а вот за четвертую путевку с Еленой Пидгрушной боролись «железный» стартер Оксана Яковлева –отличный стрелок, уже имевшая опыт призовых мест на мировых первенствах в эстафетах, а также Лилия Ефремова – бронзовая призёрка Турина. С самого начала сезона, этапа в Эстерсунде, Пидгрушная начала обновлять персональные показатели: сначала заняла 10-е место в индивидуальной гонке, а затем 7-е — в спринте. Далее был небольшой спад, но, по сравнению с более опытными и титулованными биатлонистками, Елена выглядела более стабильной. В итоге Пидгрушная поехала на Олимпийские Игры в канадский Ванкувер, а Яковлеву и Ефремову отправили на пенсию.

Первая Олимпиада

В Ванкувере Елена стартовала во всех гонках, показав хорошие результаты: 18-е место в спринте, 21-е в персьюте и 32-е в индивидуальной гонке обеспечили участие в масс-старте, где Пидгрушная была лучшей среди украинок – 12 место! В эстафете Елена бежала первый этап и, использовав всего 1 дополнительный патрон, передала её четвертой, в 14-ти секундах от лидера! В итоге украинки заняли шестое место. 

Курс на Сочи

После Олимпиады-2010 место Пидгрушной в основной команде не подлежало сомнениям. Тренеры искали замену Оксане Хвостенко, которая планировала спрятать винтовку в кейс после чемпионата мира в Ханты-Мансийске. После «сухой» Олимпиады нужно было брать медали на мировом первенстве, и главные надежды возлагались на эстафету. В той гонке Елена бежала третий этап и смогла передать «эстафетную палку»  Хвостенко первой, опередив на финишном круге Надежду Писареву. В итоге Хвостенко, несмотря на безупречную стрельбу, на последнем круге проиграла борьбу за «золото» Магдалене Нойнер.  В тот момент для нас и «серебро» было за счастье, но медали у наших биатлонисток забрали из-за запрещенного сиропа от кашля, найденного в крови Оксаны Хвостенко. Кстати, сироп тот через несколько месяцев исключили из списка запрещенных препаратов, но медали нам так и не вернули.

В следующем сезоне, после завершения спортивной карьеры Оксаной Хвостенко, девушки выбирали нового капитана, и так получилось, что им стала Елена Пидгрушная. В Эстерсунде Пидгрушная обновила персонал бест, впервые попав в «цветы» в личных стартах – 5 место в индивидуальной гонке. В конце сезона Елена выиграла 3 золотых медали чемпионата Европы-2012, проходившего в словацком Осрбли, а также «серебро» в составе смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

В предолимпийском сезоне женскую сборную Украины возглавил Владимир Королькевич. С новым тренером Елена сразу нашла общий язык, результаты биатлонистки пошли вверх: первые личные подиумы в личных гонках, среди которых «серебро» спринтерской гонки на этапе в Эстерсунде и в гонке преследования итальянского Антхольца. Также были успешные результаты в эстафетных гонках в Хохфильцене и Оберхофе – «серебро» и «золото» соответственно. Главный триумф пришел на чемпионат мира в Нове-Место-на-Мораве, где Пидгрушная смогла выиграть полный комплект наград: «золото» в спринте, «бронзу» в преследовании и «серебро» в эстафете! В общем зачете Кубка мира украинская биатлонистка смогла подняться на 8-е место!

После успешного сезона украинскую команду покинул главный тренер — Владимир Королькевич, нарушивший «джентельменское соглашение» с Федерацией биатлона Украины и ставший наставником российской команды. Тем не менее, результаты Елены оставались довольно приличными: победа и подиумы в эстафетных гонках, личная «бронза» спринта в Оберхофе. Все понимали, что на пик формы Пидгрушную подводят к Сочи.

В личных гонках Пидгрушная попасть в призы не смогла, но показатели были довольно приличными: 26-е место в спринте, 22-е в преследовании, 8-е в индивидуальной гонке и 7-е в масс-старте. Главные надежды украинцев были на женскую эстафету, в которой Елена выполняла роль финишера. Приняв эстафету от Вали Семеренко первой, Елена грамотно распределила силы по дистанции: когда россиянка Вилухина и норвежка Бергер стали пытаться догнать Пидгрушную, украинка в спокойном темпе пробежала 2 круга, а на стрельбе использовала один дополнительный патрон на лежке и «чисто» отстреляв стойку, не оставила соперницам никаких шансов на последнем круге. Есть золотая медаль Олимпийских Игр! Куда стремиться дальше? 

Путь к Пхенчхану

После Олимпиады в Сочи Пидгрушная решила сделать паузу, но осталась в спорте, став заместителем министра молодёжи и спорта Украины. Пропустив один сезон, Елена приняла решение вернуться в биатлон. К этому моменту команду украинских девушек возглавил новый специалист – словенец Урош Велепец. Возвращение вышло просто великолепным Первая личная гонка – первый подиум, вторая – второй подиум! Итог: две «бронзы» на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде! В Хохфильцене медальная копилка пополнилась «бронзой» ещё и в женской эстафете, а на втором новогоднем этапе в немецком Рупольдинге Пидгушная в составе женской эстафетной четверки поднялась на первую студень пьедестала почёта.

На «американских» этапах, проводимых раз в пять лет, Пидгрушная смогла выиграть 2 медали. Сначала Елена выиграла спринтерскую гонку в канадском Кенморе, а затем поднялась на вторую ступень пьедестала почёта вместе с эстафетной командой в Преск-Айле. Помните тот последний круг Елены Пидгрушной, ставший легендой сезона 2015/2016? В общем зачете пришлого сезона было рекордно высокое 7-е место.

В этом сезоне результаты капитана пошли на спад. 7-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе – лучший результат в личных на данный момент. Тем не менее, есть подиум в эстафетной гонке словенской Поклюки – 3-е место! По мнению федерации, главная цель сезона – чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия), поэтому ждём лучшей функциональной формы к этому времени.

От имени всех болельщиков поздравляю Елену Пидгрушную с днём рождения! Желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов в спорте и в личной жизни! 

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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