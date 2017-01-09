© zn.ua. Юлия Джима

Юлия Джима заняла 5-е место в масс-старте.

«Сегодня была очень сложная гонка. Был новый снег, это третья гонка. Я не знаю, откуда у меня взялись силы на последний круг.

Я довольна своим пятым местом, потому что допустила слишком много промахов. Я довольна, что удалось чисто отстреляться на последней стрельбе и довольна занять пятое место», – сказала Джима.

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