Оберхоф. Бенефис Коукаловой, прорыв Примы и «щелбан» Фуркаду

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Вот и пролетел очередной этап Кубка мира по биатлону. В этот раз соревнования в Оберхофе не подарили нам медалей, но вселили оптимизм в дальнейших выступлениях украинцев, в частности – мужской сборной.

Sport.ua подводит итог четвертого этапа Кубка мира.

Сборная Украины

Даже не знаешь, с чего начать: с прорыва Артема Примы в гонке преследования или с пятого места Юлии Джимы в масс-старте – и там, и там, сделай спортсмен на один промах меньше – можно было бы говорить о подиуме.

Все же достижение Артема Примы более яркое, чем привычное хорошее выступлении Юли на этапах Кубка мира. Прима полностью провалил спринт, финишировав 57-м, еще бы 6 секунд - и он бы вовсе не попал в гонку преследования.

Гонку преследования Артем также начал не очень хорошо, с промаха, но дальнейшее развитие событий просто заставляло поражаться, Прима отыгрывал по 10-15 позиций за круг! И когда на финальной стрельбе лидеры начали мазать, у украинца появился шанс, но обидный промах последним выстрелом - и Артем финиширует девятым с отставанием всего в 23 секунды от «бронзы».

В заключительной гонке этапа, женском масс-старте, Юлия Джима порадовала шикарным ходом, который в идеале совместить с точной стрельбой - и придут победы! Джима с тремя промахами показала пятый результат и заслуженно поучаствовала в цветочной церемонии. По скорости украинка вошла в пятерку лучших в масс-старте и это не может не радовать.

Что касается остальных, то наверняка в актив этот этап может занести себе Владимир Семаков, который после 28-го места в спринте занял 13-е в гонке преследования, что позволило ему отобраться в гонку с массовым стартом!

Неплохое выступление Примы и Семакова, а также ожидание «здорового» Пидручного и набирающего форму Семенова дают повод для оптимизма в мужской эстафете. Вырисовывается ровная команда.

На «4», как для ее уровня, выступила Елена Пидгрушная, заняв седьмое место в спринте и 16-е в масс-старте. К сожалению, у Лены не задалась гонка преследования, с которой ей пришлось сняться на экваторе дистанции.

19-е место Анастасии Меркушиной в спринте также можно оценить как хороший результат, но в гонке преследования Настя его не подтвердила, финишировав 39-й с шестью промахами.

Разборки лидеров

Доминирование Мартена Фуркада продолжается! После провального спринта (восьмое место), француз выдал гениальную гонку преследования, не только сумев отыграть стартовое отставание, но и «привез» преследователям на финише больше минуты!

Такой же относительно легкой для Фуркада могла стать и гонка с массовым стартом, но немецкий дуэт Шемпп-Лессер больно «щелкнул по носу» зарвавшегося француза. На последнем круге Фуркад лидировал всю дистанцию, но на финишной прямой пропустил атаку немцев и довольствовался «бронзой». Тем не менее, эта бронза позволила Мартену догнать легендарного Пуаре по числу подиумов в индивидуальных гонках – 103.

Отрыв от преследователей уже настолько велик, что Фуркад может пропустить целых два этапа без особого волнения про лидерство в общем зачете!

А вот у женщин достаточно было Дальмайер пропустить две гонки, как лидерство захватила Габриэла Коукалова, взявшая два «золота» и «серебро» в Оберхофе. Причем чешка добыла свои победы очень легко и изящно, по крайней мере, так это смотрелось со стороны. В общем зачете борьба начинается заново!

Отдельно отметим Доминика Виндиша, который в двух гонках подряд на финише «вырывал» бронзу у соперников, особенно красиво это было в гонке преследования, когда он победил Свендсена.

Остальные

Непривычно, но в разряд «остальные» запишем лучшую биатлонистку последних лет Дарью Домрачеву. Белорусская прима вернулась в спорт после болезни и рождения ребенка. Конечно, никто не ждал от Даши чего-то выдающегося, поэтому места в четвертом десятке (37 и 34) особо не удивляют. Надеемся, что Домрачева наберет былую силу и еще покажет свой класс.

Рупольдинг

Следующий этап Кубка мира нас ждет в Рупольдинге. Уже в среду состоится мужская эстафета. Также в программе спринты и гонки преследования.

Эстафета 4х7.5 км, Мужчины – 2017-01-11 – 14:30

Эстафета 4х6 км, Женщины – 2017-01-12 – 14:30

Спринт 10 км, Мужчины – 2017-01-13 – 14:45

Спринт 7.5 км, Женщины – 2017-01-14 – 14:30

Гонка преследования 12.5 км, Мужчины – 2017-01-15 – 11:30

Гонка преследования 10 км, Женщины – 2017-01-15 – 14:45

Фото - ФБУ, Wallpapersdsc.net, sportschau.de

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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