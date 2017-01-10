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Валентина Семеренко начнет сезон в Рупольдинге

Украинская биатлонистка пока не знает, в каких гонках будет участвовать

  • 10.01.2017 09:41
  • 401 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Валентина Семеренко
© biathlon.com.ua. Валентина Семеренко

Украинская биатлонистка, Олимпийская чемпионка в Сочи Валентина Семеренко подтвердила участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Да, буду стартовать в Рупольдинге», - сказала Семеренко.

Спортсменка не уточнила, в каких гонках примет участие.

«Сама еще не знаю, но скоро все увидите», - добавила чемпионка эстафетной гонки в Рупольдинге в прошлом году.

Напомним, Валентина Семеренко пропустила все гонки текущего кубка мира.

Источник — Подробности

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 10.01.2017 10:03
    +1
    Дуже хороша новина і чудове підсилення перед ЧемпіонатомСвіту.
    Будем надіятись що у Валі буде швидкість краща чим в попередньомуСезоні...Удачі.
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