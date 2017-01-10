Валентина Семеренко начнет сезон в Рупольдинге

© biathlon.com.ua. Валентина Семеренко

Украинская биатлонистка, Олимпийская чемпионка в Сочи Валентина Семеренко подтвердила участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Да, буду стартовать в Рупольдинге», - сказала Семеренко.

Спортсменка не уточнила, в каких гонках примет участие.

«Сама еще не знаю, но скоро все увидите», - добавила чемпионка эстафетной гонки в Рупольдинге в прошлом году.

Напомним, Валентина Семеренко пропустила все гонки текущего кубка мира.

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