БЕГЮ: «Проиграть лучшему – да! Проиграть мошеннику Логинову – нет!»

© dauphinordique.com. Аристид Бегю

Французский биатлонист Аристид Бегю жестко раскритиковал россиянина Александра Логинова после гонки преследования на этапе Кубка IBU в Мартелле.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, выиграл две из трех гонок этого этапа Кубка IBU. В гонке преследования россиянин показал результат 37:13.8, Бегю стал шестым – 38:47.3.

«Проиграть лучшему – да! Проиграть мошеннику – нет! EPO (имеется в виду препарат эритропоэтин – прим. Sport.ua) – стоп!», – написал Бегю в своем твиттере.

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