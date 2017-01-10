Рупольдинг 2017. Стартовый состав мужской эстафеты

Завтра, 11 января, в немецком Рупольдинге стартует пятый этап кубка мира по биатлону. Мужчины выйдут на старт эстафетной гонки.
Эстафета. Мужчины (15:30)
4-1. Артем Прима
4-2. Сергей Семенов
4-3. Владимир Семаков
4-4. Виталий Кильчицкий
Полный стартовый лист здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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