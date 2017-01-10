Рупольдинг 2017. Стартовый состав мужской эстафеты

Завтра, 11 января, в немецком Рупольдинге стартует пятый этап кубка мира по биатлону. Мужчины выйдут на старт эстафетной гонки.



Эстафета. Мужчины (15:30)

4-1. Артем Прима

4-2. Сергей Семенов

4-3. Владимир Семаков

4-4. Виталий Кильчицкий



Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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