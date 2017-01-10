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Рупольдинг 2017. Стартовый состав мужской эстафеты

Дмитрий Пидручный не выступит в эстафете

  • 10.01.2017 20:21
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Завтра, 11 января, в немецком Рупольдинге стартует пятый этап кубка мира по биатлону. Мужчины выйдут на старт эстафетной гонки.

Эстафета. Мужчины (15:30)
4-1. Артем Прима
4-2. Сергей Семенов
4-3. Владимир Семаков
4-4. Виталий Кильчицкий

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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