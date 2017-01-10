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Эксперты биатлона. Смотри гонки с Меркушиной и Седневым во Львове

Болельщики, эксперты и журналисты проведут очередную встречу

  • 10.01.2017 21:16
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15 января 2017 года в 11.30 во Львове в The unitas pub (ул. Киевская, 24) в рамках социального спецпроекта «Эксперты биатлона-2» болельщики посмотрят гонки преследования пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Компанию любителям биатлона составят призеры чемпионатов мира: Ирина Меркушина и Сергей Седнев.

Встреча «Экспертов биатлона» с болельщиками города Льва состоится впервые. На мероприятие согласились приехать известные биатлонисты, завершившие спортивную карьеру: Ирина Меркушина и Сергей Седнев. Ирина приедет к поклонникам биатлона из Тернополя, где она проживает и работает, а Сергей – из Тысовца, где проводит ответственный сбор среди юниоров. Ирина Владимировна в такой встрече примет участие впервые.

Досье: Ирина Меркушина – вице-чемпионка мира-2003 в эстафете. Двукратная призерка чемпионатов Европы, трижды поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира. Завершила карьеру в сезоне 2003-2004. Работает тренером в Тернополе. Воспитывает дочерей Александру и Анастасию – чемпионку юниорского чемпионата мира, двукратную чемпионку Европы.

«Я очень люблю львовских болельщиков. Когда я бегала, они тепло относились ко мне, и потом очень сожалели, что я переехала в Тернополь, но мы остались в теплых отношениях, а сейчас они болеют за нашу дочку. Во Львове живут бывшие спортсмены, которые тренировались у нас, и детки, которых я тренировала, может у них будет возможность придти в воскресенье, я рада буду встретиться с ними, а также познакомиться с другими болельщиками» - прокомментировала Ирина Меркушина.

Сергей Седнев уже был участником проекта «Эксперты биатлона» в прошлом сезоне - он открывал дебютную встречу. И в этом сезоне, в начале декабря, Сергей выступил экспертом.

Досье: Сергей Седнев – бронзовый призер чемпионата мира-2011 в эстафете. Победитель этапа КМ-2010 в индивидуальной гонке, многократный призер Кубков мира и Чемпионатов Европы. В сезоне 2010-2011 занял 16-е место в общем зачете КМ. Завершил карьеру в сезоне 2014-2015, работает в Министерстве молодежи и спорта Украины.

«В Рупольдинге скоростная трасса, там есть и затяжные подъемы, много и равнинных участков, спусков, где показывается высокая скорость, поэтому могут быть большие проигрыши от лидера. Наша женская команда всегда неплохо выступала в Рупольдинге, мужская – менее удачно. Но, судя по этому сезону, мужчины довольно выросли в результате – вся команда в целом, это радует. Хотелось бы видеть результаты повыше от женской команды, пока не хватает стабильности в стрельбе, и недостаточно высокий ход, но верим, что показатели улучшатся» - сообщил Сергей Седнев.

Сергей также добавил, что в Рупольдинге всегда присутствовала теплая погода и по такой трассе тяжело проводить биатлонные соревнования. Но стадион там замечательный, все выходы, подходы к трассам сделаны хорошо, а также  созданы все условия для болельщиков. Экс-спортсмен с радостью откликнулся на приглашение львовских фанов приехать в гости к ним.

«Проект «Эксперты биатлона» становится популярным среди болельщиков. Любители биатлона собираются, общаются, узнают нюансы от экспертов, благодаря этому, биатлон всегда на слуху, идет его популяризация в болельщицком кругу. Это очень здорово! То, что есть в больших городах групки людей, которые любят биатлон и собираются - это великолепно, а то, что будет во Львове, это качественно иное мероприятие для львовских болельщиков. Думаю, встреча пройдет интересно. Спасибо тем, кто помогает организовать ее, потому что очень непросто сделать подобное в другом городе - для этого нужны и усилия, и желание» - отметил Сергей Седнев.

Во время встречи пройдет автограф-сессия с известными спортсменами, прогнозирование, «живое» комментирование и батл-викторина на знание истории украинского биатлона.

Впервые, благодаря социальному спецпроекту «Эксперты биатлона», у фанатов появилась возможность не просто наблюдать за соревнованиями, но и познакомиться друг с другом, самостоятельно анализировать исход гонок наравне с известными спортивными комментаторами и аналитиками. Дружественная атмосфера, трансляции Кубка мира на большом экране, горячее обсуждение гонок, «живое» комментирование и подарки за лучшие прогнозы - это проект «Эксперты биатлона». Поддержи украинских биатлонистов вместе с нами!

Детальнее о проекте и новостях можно узнать на официальной странице «Экспертов биатлона»: https://www.facebook.com/ekspertybiathlona/

Информационные партнеры проекта «Эксперты биатлона-2»:
BIGMIR.NET, SPORT.UA, СЕГОДНЯ.UA, BIATHLON.COM.UA

К сведению:

Проект «Эксперты биатлона»– место встречи экспертов-биатлонистов, медиа-экспертов и фанатов-экспертов. На программу, кроме известного биатлониста, официально заявлен медиа-эксперт (спортивный журналист). Каждая редакция имеет право предложить своего специалиста для участия в проекте.

Медиа-экспертами старта проекта «Эксперты биатлона-2» стали: Константин Клименко, Денис Трубецкой, Максим Кравец и другие. Эксперты-биатлонисты, посетившие проект в сезоне 2016-2017: Оксана Хвостенко, Вячеслав Деркач, Сергей Седнев, Василий Карленко, Нина Пронина (Карасевич), Валентина Цербе-Несина.

Автор идеи и ведущая программы – спортивный журналист Алёна Романова.

Источник — Sport.ua

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