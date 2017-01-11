Традиционно удачный для Украины Рупольдинг и возвращение Семеренко

© mirbiatlona.ru

Один немецкий этап Кубка мира плавно перетекает в другой – из Оберхофа перемещаемся в Рупольдинг.

Sport.ua предлагает ознакомиться с предстоящим этапом, который станет пятым в календаре Кубка мира текущего сезона.

Место проведения

Рупольдинг — коммуна в округе Верхней Баварии с населением около десяти тысяч человек. В биатлонном плане стал известен с конца прошлого века. В 1979-м году здесь прошел чемпионат мира! Всего же Рупольдинг принимал четыре мировых первенства, последнее – в 2012-м году.

В прошлом году, кстати, в Рупольдинге прошло сразу два этапа Кубка мира - из-за переноса соревнований из Оберхофа.

На текущем этапе запланированы три вида гонок: эстафеты, спринты и гонки преследования. Открывается программа соревнований мужской эстафетой, которая пройдет уже сегодня.

Прошлый сезон

В минувшем сезоне Украина на «спаренном» этапе завоевала «золото» в женской эстафете! Четвертым местом может похвастаться Дмитрий Пидручный в масс-старте. Всего две секунды не хватило тогда украинцу до медали.

В целом выступления украинцев в Рупольдинге можно назвать удачными – места в десятке сильнейших нашим покорялись регулярно. Правда, кроме упомянутой выше медали в эстафете, больше подиумов не было, если говорить о прошлом сезоне.

На ЧМ-2012, который тогда состоялся в Рупольдинге, Вита Семеренко взяла «бронзу» в спринте.

Сборная Украины

Главная новость – возвращение Валентины Семеренко. Олимпийская чемпионка возвращается в строй за месяц до старта чемпионата мира, болельщики полны надежд, что женская сборная вновь засверкает новыми красками.

Конечно, ожидания нужно поумерить, даже у Даши Домрачевой не получилось так с ходу ярко вернуться в биатлон. Как говорится, «будем посмотреть», на что способна Валентина в своих текущих кондициях. Явно тренеры будут накатывать ее на Хохфильцен, но болельщикам подавай результат здесь и сейчас.

В стартовый лист мужской эстафеты не попал Дмитрий Пидручный, который болел еще перед Оберхофом и появился на этапе только в масс-старте. Тренерское решение не ставить Пидручного, заменив Кильчицким, провалившим Оберхоф? Или Дима все еще не отошел от болезни? Пока комментариев по этому поводу не видно.

Остальные

В первую очередь, бросается в глаза отсутствие братьев Бё, которых не было и в Оберхофе. Пока они не включены в состав эстафеты, будут ли участвовать в других гонках – вопрос. Ожидается также возвращение и Тириль Экхофф, которая пропускала предыдущий этап.

Мартен Фуркад собирался пропустить эстафету, однако попал в стартовый лист. Сообщают, что приболел Симон Дестье, поэтому лидеру сезона придется выступить и в эстафете.

Пропустит этап в Рупольдинге лидер сборной Австрии Симон Эдер.





Расписание гонок в Рупольдинге

Эстафета 4х7.5 км, Мужчины – 2017-01-11 – 15:30

Эстафета 4х6 км, Женщины – 2017-01-12 – 15:30

Спринт 10 км, Мужчины – 2017-01-13 – 15:45

Спринт 7.5 км, Женщины – 2017-01-14 – 15:30

Гонка преследования 12.5 км, Мужчины – 2017-01-15 – 12:30

Гонка преследования 10 км, Женщины – 2017-01-15 – 15:45

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.