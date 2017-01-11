Рупольдинг. Мужская эстафета. LIVE!

Мужской эстафетной гонкой открывается соревновательная программа на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Sport.ua по традиции проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 15:30! Болеем вместе!
Состав нашей команды:
4-1. Артем Прима
4-2. Сергей Семенов
4-3. Владимир Семаков
4-4. Виталий Кильчицкий
Источник — Sport.ua
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