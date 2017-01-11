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Рупольдинг. Мужская эстафета. LIVE!

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону

  • 11.01.2017 10:10
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Метки
Союз биатлонистов России
© Союз биатлонистов России

Мужской эстафетной гонкой открывается соревновательная программа на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Sport.ua по традиции проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 15:30! Болеем вместе!

Состав нашей команды:

4-1. Артем Прима
4-2. Сергей Семенов
4-3. Владимир Семаков
4-4. Виталий Кильчицкий

Источник — Sport.ua

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