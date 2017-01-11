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Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Мы рассчитываем на Валентину Семеренко»

Тренер сборной Украины подвел итог Оберхофа и рассказал о готовности команды к Рупольдингу

  • 11.01.2017 11:30
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biathlon.com.ua
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На прошлой неделе прошел первый этап Кубка мира после рождественской паузы. Итоги соревнований в Оберхофе для женской сборной Украины подводит старший тренер команды Урош Велепец. Тем для обсуждения накопилось немало, и вместо запланированных 10-ти минут словенский специалист почти полчаса рассказывал о ситуации в команде для читателей нашего сайта.

- Урош, как вы оцениваете результаты девушек в Оберхофе?
- При оценке результатов надо еще раз подчеркнуть, что это – не та команда, которая была в прошлом сезоне. Все вы знаете, сколько спортсменок из прошлогоднего состава сейчас не выступают по различным причинам – нет необходимости их лишний раз перечислять. Те же девушки, которые выступали, выдали близкий к максимальному для нынешнего уровня готовности результат. За исключением Елены Пидгрушной, которая имела проблемы с дыханием и из-за это не показала все, на что способна. Сейчас она только последние несколько сотен метров может бежать на максимуме. Мы эту проблему пытаемся решить как можно скорее. В прошлом году у Лены диагностировали астму, и она принимала лекарства. Но сейчас те нормы, которые допускает ВАДА, уже не так эффективно помогают, и мы ищем новые возможности, как помочь спортсменке. Меняем систему тренировок, даем меньше нагрузки на легкие, а больше – на мускулатуру, даем дополнительные возможности отдохнуть… Я надеюсь, к чемпионату мира нам удастся подвести Лену в хорошей готовности. Если это случится раньше – то мы только порадуемся.

В целом же, я могу поблагодарить и поздравить девушек, потому что мы сейчас – на четвертом месте в Кубке наций, и это – отличный результат, особенно на фоне отсутствия трех девушек, которые в прошлом сезоне приносили немало очков. Сейчас у нас нет таких вундеркиндов, как Коукалова, Макарайнен или Дорэн Абер. Но и наши девушки стараются, тяжело тренируются, и та же Юля Джима уже показала, как можно бежать на фоне лидеров. Я надеюсь, вскоре и другие наши спортсменки подключатся к таким скоростям. Потому что нам нужен полноценный состав из шести спортсменок, а сейчас только трое, кроме Джимы и Пидгрушной, еще и Меркушина, могут забегать в топ-20. Но для настоящего момента это тоже неплохо.

- Юлии Джиме никак не удается свыкнуться со своей скоростью и вернуть свою привычную стрельбу. Это возможно исправить до чемпионата мира, или придется ждать межсезонья?
- (Смеется) Это нужно исправить до чемпионата мира! Я думаю, мы на правильном пути. Юля уже показывает более стабильную стрельбу в лежке. В стойке пока не совсем получается. Но Джима сейчас регулярно бежит в топ-10 по чистой скорости, а это очень большой прогресс для спортсменки, которая показала 42-й ход в прошлом сезоне Кубка мира. Огромный прыжок, для привыкания к которому нужно время. Мы пытаемся использовать другие тактические варианты, как, например, сбавление темпа перед стрельбищем, но и к этому тоже надо привыкать. Еще одна проблема в том, что спортсменке очень тяжело заставить себя стрелять на таком пульсе на тренировках. Все-таки, это – сверхнагрузки, вплоть до болевых ощущений, и для использования таких глубоких резервов организма нужна серьезная мотивация, которой на тренировке, конечно, быть не может.

- Что произошло с Леной Пидгрушной в гонке преследования? Почему она не закончила дистанцию?
- Мы еще перед стартом с ней договорились, что если будут проблемы с дыханием – просто сходить с трассы. Истязать себя в этом случае просто не имело смысла. В тех гонках, которые важны для команды – спринте, индивидуалке и эстафете – Лена показывает очень хорошие результаты и отрабатывает до конца, и уже для Кубка наций набрала хорошие очки. А на гонку преследования мы говорим: за команду вы отработали, теперь гонка для вас – показывайте, что можете. А при тех проблемах, которые есть у Лены, ей надо было или сбрасывать темп, или сходить с дистанции, потому что мучить себя больше, чем это необходимо, смысла нет. Ну а поскольку Пидгрушная избежала лишней нагрузки в преследовании, она смогла пробежать масс-старт.

- До Хохфильцена всего месяц. Состояние Лены не вызывает у Вас беспокойства?
- Конечно, мы переживаем. Потому что этой проблемой мы занимаемся с начала зимы. Но когда сезон в разгаре, очень сложно выбрать две недели, чтобы поехать куда-то в санаторий или клинику, выяснить причины этих проблем досконально. И сейчас надо соревноваться, учитывая все обстоятельства. Что-то пропускать, где-то пройти гонку не на максимуме возможностей. Доктора, тренеры, сама Лена – все вовлечены в этот процесс. Я уверен, что с этими проблемами мы справимся. Пока же надеемся на класс спортсменки, ее привычную мотивацию и максимально правильный медицинский подход.

- Анастасия Меркушина здорово проявила себя в спринте, но неудачно провела преследование. Это – банальная нехватка сил?
- Нет-нет, причина неудачи в преследовании в другом. В Оберхофе – очень сложное стрельбище. На первых установках ветер дует слева направо, в середине – в спину, а начиная с 20-й установки – справа налево. Пристреливалась Настя на средних установках, но в гонке на первый рубеж пришла 19-й. Промахнулась раз – и на второй лежке была уже 22-й, а там совсем другие условия стрельбы. Она не сделала правильную поправку, и потому стреляла очень хорошо, кучно, но всё – слева от мишеней. А с тремя промахами сделать что-то уже сложно. Настя боролась до конца, но отставание уже было очень большим.

- Юлии Журавок и Ирине Варвинец никак не удается нащупать скорость в этом сезоне.
- Если говорить о Журавок, то в сравнении с прошлым годом она сделала шаг вперед в скорости. В прошлом году она на Кубке IBU проигрывала лидерам столько же, как сейчас проигрывает Кайсе Макаряйнен. А это все-таки соревнования менее высокого уровня. Если раньше на Кубке мира она проигрывала 2:40, то сейчас – две минуты, и такая динамика нас удовлетворяет. За один сезон с основой требовать бОльшего тяжело. Но Юле еще надо много работать, потому что основная ее проблема – недостаток силы в руках. Но даже сейчас с промахом она может попадать в персьют, а без промаха – даже бороться за очки. В Остерсунде ей вообще удалась отличная индивидуальная гонка.

Что касается Иры, то здесь проблема комплексная. Месяц перед вкаткой она практически не тренировалась. Сначала она заболела, потом появились проблемы с коленями. И саму вкатку Варвинец прошла в низком ритме, без той нагрузки, которая была необходима. Она старалась на тренировках, но это был недостаточный уровень интенсивности. Конечно, нам не хватает Иры в лучших кондициях, потому что мы рассматриваем ее как члена олимпийской команды на следующий год. В Нове-Место уже просматривался определенный прогресс, но сейчас Ире необходимо больше стартов. Тем более, что в Чехии она заболела, подхватила высокую температуру и из-за этого пропустила масс-старт. Потом была неделя без тренировок, и на предновогоднем сборе в Поклюке Ира снова начала с низкого уровня готовности. Но сейчас к чемпионату мира ее форма будет постоянно расти. Ей самой очень тяжело, но сейчас для Варвинец такой момент, который надо просто пережить, перетерпеть.

- То, что Журавок отправили на Кубок IBU, означает, что на чемпионате мира Вы на нее не рассчитываете?
- Ни в коем случае таких далеко идущих выводов делать не стоит. Яну Бондарь мы также отправляли на Кубок IBU. Надо понимать, что там команда тоже борется за зачет Кубка наций, и было бы неплохо в олимпийском сезоне иметь возможность выставлять на соревнованиях 12 спортсменок – по шесть в Кубке мира и Кубке IBU. Поэтому девушки отправляются туда, чтобы помочь в национальном зачете и набраться уверенности в своих силах. Тем более, в Арбере будет индивидуальная гонка, которая Жуже подходит гораздо больше, чем спринт. Я думаю, мы и в дальнейшем будем делегировать наших спортсменок на Кубок IBU, но, конечно, с таким расчетом, чтобы не страдали интересы национальной команды.

- Думаю, Вы знаете, какой вопрос сейчас волнует наших болельщиков больше всего. В каком состоянии Валя Семеренко и когда мы увидим ее в гонках?
- Валя была с нами на сборах в Поклюке, выполняла скоростную работу, пробежала контрольную тренировку… И в целом, она показала хорошую готовность. Но главное – наличие настроя и мотивации. Потому что в предыдущем сезоне Валя только и делала, что терпела: сначала – тренировочную работу, потом – соревнования. Это не была Валя, которая может выигрывать, в ней не было стремления быть там, наверху, где она уже побывала. Но сейчас она отдохнула, набралась моральных и физических сил и на данный момент находится в неплохом состоянии. Но прогнозировать, что она покажет на Кубке мира, тяжело. Это не только физический, но и эмоциональный стресс. Давайте дождемся первых стартов, после чего можно будет делать выводы. Но, насколько я вижу по тренировкам, Валя спокойна и хочет выступать – и это самое важное.

- То есть, в Рупольдинге Вы на нее рассчитываете?
- Конечно! Она сейчас с нами. В понедельник я был дома и сегодня утром (разговор состоялся во вторник вечером – прим. Е.Т.) вернулся вместе с Валей. И после обеда Валя уже тренировалась с командой.

- Возможен вариант, при котором Валя выступит в Рупольдинге уже в эстафете, не пробежав до того ни одной личной гонки?
- Этот вопрос мы будем обсуждать сегодня вечером и завтра в течение дня. На данный момент у нас есть четыре девушки, которые уже в этом сезоне показывали хороший результат в эстафете. Но у всех нас также есть и желание продолжать экспериментировать в эстафете, потому что надо искать оптимальный вариант к Олимпиаде. И чем больше вариантов мы попробуем – тем больше информации для анализа у нас будет. Конечно, болельщики хотели бы постоянно видеть нас на подиуме, но иногда надо рискнуть, попробовать что-то новое. Но насколько мы решимся на риск в этот раз – посмотрим.

- Новогодний сбор с командой провела также и Ольга Абрамова. Что можно сказать о ее готовности?
- Оля с того момента, когда ее убрали с этапа в Канаде фактически не прекращала тренировок. И ходом она сейчас очень неплохо готова. Что касается стрельбы, то в Поклюке она показывала неплохую точность, но это – не соревнования. У Яны Бондарь на тренировках отличная стрельба, а в гонках она не может справиться. Я думаю, ходом Оля готова стартовать хоть завтра. А вот что касается стрельбы, то здесь больше вопросы психологии, чем тренировок. Но в целом ее состоянием я очень доволен, учитывая год без стартов.

- Впереди Рупольдинг, и ранее анонсировалось, что кто-то из спортсменок может пропустить этот этап полностью или частично. Вы можете сейчас сказать – в каком составе наша команда выйдет на спринт и преследование?
- Из тех девушек, которые есть сейчас в Рупольдинге, только Лена может что-то пропустить. Но и это пока не факт, потому что здесь высота 800 метров, и дела с дыханием могут обстоять намного лучше. Ире и Насте надо соревноваться, чтобы через гонки входить в хорошее состояние. Юля уже в хороших кондициях – пропускать гонки нет никакого смысла. Тем более, трасса здесь полегче и нет таких нагрузок, как в Оберхофе. Яна тоже в Мартелле очень неплохо выглядела в чистом ходе. Ну а по Вале нам нужно сейчас как можно больше соревновательной информации, чтобы понимать ее состояние.

- И напоследок. Вчера у капитана команды, Лены Пидгрушной, был юбилей. Вы как-то по-особенному отметили эту дату?
- Команда, конечно, праздновала, но я в этот момент был в Поклюке – на один день смог вырваться к семье. А по приезду разговаривали в основном о тренировках, анализе гонок, и я не в курсе, устраивали ли девушки какую-то вечеринку. Но я уверен, что, как профессионалы, они собраны, сосредоточены на предстоящих стартах и каких-то излишеств себе не позволили. (Смеется)

- Урош, большое спасибо за интервью и удачи команде в Рупольдинге!
- Спасибо! Я понимаю эмоции наши болельщиков, и мы постараемся доставлять им удовольствие выступлениями. Потому что пока есть эти эмоции – спорт жив, а без эмоций он умирает. Но в то же время еще раз хочу призвать всех принимать любые результаты – у нас сейчас продолжается строительство команды, надо немного потерпеть – и эти девушки обязательно проявят свой огромный потенциал.

Источник — Федерация биатлона Украины

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