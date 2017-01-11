Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Еще не готов бежать эстафету»

Капитан сборной Украины по биатлону сказал, что не полностью возобновился после перенесенного вируса. И по этой причине пропустит сегодняшнюю эстафетную гонку на пятом этапе кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Рано мне еще, не совсем готовый стартовать», - сказал биатлонист. Напомним, Пидручный заболел вирусным недугом на тренировочном сборе в Австрии. На последнем этапе кубка мира в Обергофе спортсмен стартовал лишь в масстарте, занял 27-ое место из 30-ти участников.

В эстафете украинскую команду будут представлять Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Виталий Кильчицкий. Гонка начнется в 15.30.

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