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Рупольдинг. Украина стала четвертой в мужской эстафете!

Победу в гонке добыла команда Норвегии, вырвав победу у россиян

  • 11.01.2017 16:58
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Рупольдинг. Украина стала четвертой в мужской эстафете!

Великолепную гонку выдали мужчины в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная Украины вновь финиширует на четвертой позиции, а команда Норвегии вырывает победу у россиян на последних метрах дистанции.

Тренеры сборной Украины провели эксперимент с расстановкой спортсменов по этапам, поставив на стартовые этапы более быстрых спортсменов – Приму и Семенова, доверив финиш Семакову и Кильчицкому. Глядя на результат, можно сказать, что такой ход себя оправдал, но перед гонкой было немало критики такому раскладу. Все-таки, тренеры что-то да знают.

Гонка началась довольно неожиданно, уже после первого огневого рубежа отсеялась сборная Франции, когда Симон Фуркад использовал все три дополнительных патрона, а также на дно отправилась команда Германии, когда Эрик Лессер заработал круг штрафа.

На авансцену вышла команда России, которая захватила лидерство на первом этапе и не упускала его до последних 50-ти метров дистанции! Местами преимущество россиян достигало 45 секунд!

Германия и Норвегия, работая в паре, методично сокращали отставание и на последнюю стрельбу пришли в 25-ти секундах от лидера. Антон Бабиков промазал всего один раз и ушел первым на финальный круг, Свендсен вышел с рубежа в 15-ти секундах позади. Норвежец методично отыгрывал секунды у россиянина и на последнем подъеме сделал решающий рывок – не прогадал. Перед финишем на вираже Свендсен был уже первым, а Бабиков просто статистом. Очередное «золото» Бьорндалена!

Третьей финишировала команда Германии, а четвертой стала украинская сборная! Два четвертых места подряд – очень достойный результат для мужской команды! Дальше ждем медалей!

1. Норвегия (0+5) 1:13:40.7
2. Россия (0+2) +5.1
3. Германия (1+9) +23.5
4. Украина (0+6) +28.0
5. Чехия (1+9) +32.6
6. Швеция (0+8) +1:09.9
7. Австрия (2+9) +1:13.7
8. Болгария (1+7) +1:14.3

Результаты гонки

Источник — Федерация биатлона Украины

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