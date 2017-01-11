Рупольдинг. Украина стала четвертой в мужской эстафете!

Великолепную гонку выдали мужчины в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная Украины вновь финиширует на четвертой позиции, а команда Норвегии вырывает победу у россиян на последних метрах дистанции.

Тренеры сборной Украины провели эксперимент с расстановкой спортсменов по этапам, поставив на стартовые этапы более быстрых спортсменов – Приму и Семенова, доверив финиш Семакову и Кильчицкому. Глядя на результат, можно сказать, что такой ход себя оправдал, но перед гонкой было немало критики такому раскладу. Все-таки, тренеры что-то да знают.

Гонка началась довольно неожиданно, уже после первого огневого рубежа отсеялась сборная Франции, когда Симон Фуркад использовал все три дополнительных патрона, а также на дно отправилась команда Германии, когда Эрик Лессер заработал круг штрафа.

На авансцену вышла команда России, которая захватила лидерство на первом этапе и не упускала его до последних 50-ти метров дистанции! Местами преимущество россиян достигало 45 секунд!

Германия и Норвегия, работая в паре, методично сокращали отставание и на последнюю стрельбу пришли в 25-ти секундах от лидера. Антон Бабиков промазал всего один раз и ушел первым на финальный круг, Свендсен вышел с рубежа в 15-ти секундах позади. Норвежец методично отыгрывал секунды у россиянина и на последнем подъеме сделал решающий рывок – не прогадал. Перед финишем на вираже Свендсен был уже первым, а Бабиков просто статистом. Очередное «золото» Бьорндалена!

Третьей финишировала команда Германии, а четвертой стала украинская сборная! Два четвертых места подряд – очень достойный результат для мужской команды! Дальше ждем медалей!

1. Норвегия (0+5) 1:13:40.7

2. Россия (0+2) +5.1

3. Германия (1+9) +23.5

4. Украина (0+6) +28.0

5. Чехия (1+9) +32.6

6. Швеция (0+8) +1:09.9

7. Австрия (2+9) +1:13.7

8. Болгария (1+7) +1:14.3

Результаты гонки

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.