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СВЕНДСЕН: «В конце я понял, что обойду русского»

Норвежец обошел Бабикова перед самым финишем

  • 11.01.2017 17:50
  • 544 просмотров
  • 5 комментария
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biathlonworld.com. Эмиль Хегле Свендсен
© biathlonworld.com. Эмиль Хегле Свендсен

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал заключительный этап эстафетной гонке в Рупольдинге.

«Я провел хороший круг. Не думал, что смогу обогнать россиянина. Чувствовал себя готовым к этому, но мотивация повысилась, когда увидел, что становлюсь ближе к нему. В конце я понял, что обойду его. На последнем подъеме я все еще не был в этом уверен, но потом русский почти встал на месте», - сказал Свендсен.

Сборная Украины заняла 4 место в гонке.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 11.01.2017 18:00
    +4
    Да , без мельдония трудно , скоро их все обходить будут.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 11.01.2017 18:00
    +4
    Еміль, з руського просто весь мельдонійВийшов, а на дозаправку часу не було заходити німці і бандерівці піджимали
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    Ruslan0927
    online
      Ruslan0927, 11.01.2017 18:13
    +3
    Ссылка
    Observer
    online
    Observer, 11.01.2017 18:17
    +2
    До речі так, відразу видно, що Бабіков вийшов без допінгу на цей раз - на одному з попередніх етапів він легко обійшов Свендсена на фініші, а тут його Свендсен як стоячого об'їхав Напевно все-таки дається взнаки остання доповідь Макларена
    Ссылка
    Игорь Кожевников
    online
      Игорь Кожевников, 11.01.2017 18:17
    -7
    stopor2016, 11.01.2017 18:00
    Да , без мельдония трудно , скоро их все обходить будут.
    Про украинскую команду забыл!?
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