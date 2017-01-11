СВЕНДСЕН: «В конце я понял, что обойду русского»

© biathlonworld.com. Эмиль Хегле Свендсен

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал заключительный этап эстафетной гонке в Рупольдинге.

«Я провел хороший круг. Не думал, что смогу обогнать россиянина. Чувствовал себя готовым к этому, но мотивация повысилась, когда увидел, что становлюсь ближе к нему. В конце я понял, что обойду его. На последнем подъеме я все еще не был в этом уверен, но потом русский почти встал на месте», - сказал Свендсен.

Сборная Украины заняла 4 место в гонке.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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