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Рупольдинг 2017. Стартовый состав женской эстафеты

В этот раз тренеры обойдутся без Валентины Семеренко

  • 11.01.2017 19:38
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Завтра, 12 января, в немецком Рупольдинге продолжится пятый этап кубка мира по биатлону. Женщины выйдут на старт эстафетной гонки.

Эстафета. Женщины (15:30)
3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Анастасия Меркушина
3-4. Елена Пидгрушная

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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