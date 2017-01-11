Рупольдинг 2017. Стартовый состав женской эстафеты

Завтра, 12 января, в немецком Рупольдинге продолжится пятый этап кубка мира по биатлону. Женщины выйдут на старт эстафетной гонки.



Эстафета. Женщины (15:30)

3-1. Ирина Варвинец

3-2. Юлия Джима

3-3. Анастасия Меркушина

3-4. Елена Пидгрушная



Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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