Рупольдинг 2017. Стартовый состав женской эстафеты

Завтра, 12 января, в немецком Рупольдинге продолжится пятый этап кубка мира по биатлону. Женщины выйдут на старт эстафетной гонки.
Эстафета. Женщины (15:30)
3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Анастасия Меркушина
3-4. Елена Пидгрушная
Полный стартовый лист здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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