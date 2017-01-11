Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ: «Биатлонисты никогда не были в равных условиях»

Легендарний український біатлоніст поставив під сумнів чесність скандинавських спортсменів.
«Ніколи біатлоністи не перебували в рівних умовах, - сказав Андрій Дериземля, - Ось скандинави чомусь постійно хворіли астмою, і їм дозволяли вживати препарати, що полегшують дихання і сприяють швидкості та витривалості. Був один сезон, що аж 28 скандинавських біатлоністів хворіли астмою. Якщо є довідка від лікаря, то можна було вживати деякі препарати. Я нікого не звинувачую, але констатую факт. Так, ми також могли принести довідку від лікаря, але не робили цього - ми ж за чесний спорт».
Источник — ПлюсСпорт
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