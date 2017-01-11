Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Парни молодцы, Кильчицкий очень удивил»

© biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный

Украинец Дмитрий Пидручный, который продолжает восстанавливаться после болезни, прокомментировал эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где наша команда без своего капитана во второй раз в сезоне заняла четвертое место.

«Я доволен эстафетой. Парни молодцы и я рад, что они без меня сумели показать такой хороший результат. Кильчицкий очень удивил и классно отработал на последней стойке. Он постоянно жалуется, что в эстафетах у на «стойке» у него проблемы, особенно, когда это третий-четвертый этап, но он отработал просто идеально.

Я сейчас на тренировочном сборе в Австрии в Обертиллиахе, готовлюсь к пятничному спринту. Что касается здоровья, то сейчас мне уже лучше, полностью вошел в тренировочный режим, но форма еще не та, которая была до болезни. Как я прошел восстановление покажет спринт и гонка преследования. Тренировки все идут по плану, никаких проблем нет, правда той скорости пока еще нет.

Масс-старт в Оберхофе? Сказать, что очень сложно мне было я не могу, просто я не в форме вот и все. Я бежал в том режиме, в котором мог. Старался больше сконцентрироваться на стрельбе, быстро стрелял, но допустил три промаха.

В Рупольдинге другой рельеф трассы, по сравнению с Оберхофом – есть несколько крутых подъемов, но больше равнины. Подход к стрельбищу, как и в Оберхофе, равнинный, но в Рупольдинге он больше идет со спуска. Тут нет такого сильного ветра, поэтому скорость стрельбы возрастает.

В спринте, думаю, комфортнее будет стартовать в первой-второй группе, если не будет никаких капризов со свежим снегом и потеплением.

Честно говоря, после того как Елисеев отстрелял «стойку», я подумал, что россияне уже на 99% выиграют эстафету. Но первый круг Бабиков показал, что он не совсем в оптимальной форме, и норвежцы начали сразу быстро отыгрывать отставание. Это и подтвердил последний круг, во время которого ему было тяжело. Если бы Шипулину передали с таким запасом, то, думаю, он бы победу не отдал».

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.