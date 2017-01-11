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СТОЛЯРЧУК: «Наши дорогие друзья будут пить Боярышник лишь за серебро»

Украинский комментатор отметился черным юмором в прямой телетрансляции гонки в Румпольдинге

  • 11.01.2017 21:23
  • 1335 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua. Андрей Столярчук
© Sport.ua. Андрей Столярчук

Комментатор украинского канала UA:Перший Андрей Столярчук пошутил над российскими любителями биатлона, предположив, что серебряные медали в мужской эстафете в Рупольдинге они отметят «Боярышником».

«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» лишь за «серебро» российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне», – сказал Столярчук во время финиша гонки.

Россия на финише уступила золотые медали Норвегии, Украина закончила гонку на четвертой строчке.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в России в декабре 2016 года. Из 120 пострадавших скончались более 70-ти человек.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олег Кравчук
      Олег Кравчук, 11.01.2017 21:35
    +6
    Аххаах&#128513;
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    ALEX
      ALEX, 11.01.2017 21:39
    +12
    Жесть! Молодец!
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    антиМордва
      антиМордва, 11.01.2017 21:51
    +8
    "Бояришник" впевнено посунув на другу позицію попередній джентльменський набір для мокші - скломий та ягель Уявляю, що мочив би Столярчук, якби ахметівські Футбол 1 і 2 освітлювали чемпіонат Параші з ногом'яча
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    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 11.01.2017 21:58
    +7
    Ну шутка неплохая, хотя чуть перегрузил вот этим "элитный национальный" , но учитывая уровень коментаторского мастерства в Украине прям доставил и удивил. Русские адекватные тоже должны посмеяться, но вряд ли.
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    ostriak
      ostriak, 11.01.2017 22:13
    -14
    чистый пи да раст!!!
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    антиМордва
      антиМордва, 11.01.2017 22:19
    +6
    ostriak, 11.01.2017 22:13
    чистый пи да раст!!!
    Всі за тебе раді. Ти тільки-но помився
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    cherkassy
      cherkassy, 11.01.2017 22:38
    +3
    красавчик
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