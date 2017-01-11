© Sport.ua. Андрей Столярчук

Комментатор украинского канала UA:Перший Андрей Столярчук пошутил над российскими любителями биатлона, предположив, что серебряные медали в мужской эстафете в Рупольдинге они отметят «Боярышником».

«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» лишь за «серебро» российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне», – сказал Столярчук во время финиша гонки.

Россия на финише уступила золотые медали Норвегии, Украина закончила гонку на четвертой строчке.



Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в России в декабре 2016 года. Из 120 пострадавших скончались более 70-ти человек.

Источник — Sport.ua

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