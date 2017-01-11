Сергей СЕМЕНОВ: «Кильчицкий даже превзошел свои возможности»

© biathlon.com.ua. Сергей Семенов

Выступление сборной Украины в эстафетной гонке в Рупольдинге (четвертое место) проанализировал Сергей Семенов. Лидер сборной выступал на втором этапе и вывел команду на второе место.

- Сергей, мужская четверка дважды четвертая в этом сезоне. Впечатляет?

- Командный результат отличный. Радует, что уверенно показали хороший уровень.

- Виталий Кильчицкий выдал супер-этап... Теперь уже и не знаешь кто в команде выстрелит...

- Киля, на мой взгляд даже превзошел свои возможности, что, я уверен, даст ему большой толчок в дальнейшем.

- Ты был хорош на лыжне, чего не скажешь о стрельбе. Что не получается?

- Относительно себя могу сказать, что нахожусь в поисках своей стрельбы, никак не могу вернуться к стрелковой форме конца декабря. А вот физическое состояние позволяет уверенно себя чувствовать на трассе.

- Принято считать, что если легко бежится, то в теории и стреляться должно... И наоборот.

- Значит еще не в лучшей форме. Да и вообще я думаю, что самое интересное впереди.

- Как тебе финишный рывок Свендсена?

- Неожиданно, я думаю он и сам не надеялся достать Бабикова, но, убегая от Шемпа, сильно приблизился.

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