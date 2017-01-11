Виталий КИЛЬЧИЦКИЙ: «Тренер велел мне стрелять быстро»

© biathlon.com.ua. Виталий Кильчицкий

Биатлонист сборной Украины Виталий Кильчицкий прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке в Рупольдинге, где украинская команда заняла четвертое место.

- Виталий, сегодня только и разговоров о твоих показателях стрельбы? Мало того что нули, так еще и скорострельность сумасшедшая? В чем секрет?

- Я после этапа в Поклюке начал активно работать над изготовкой и дыханием. Поэтому на тренировках, когда нет ветра, практиковал такую стрельбу. Вчера на тренировке в Австрии так стрелял стоя, наверное, тренер заметил... И сказал, что доверяет мне четвертый этап и хочет видеть тактическую работу в моем исполнении. Сказал, что, если не будет ветра, то я должен стрелять так же быстро.

- Видно, ты и ходом был готов. Не так далеко за тобой был чех Крчмар, который проводит хороший сезон...

- Мне тяжело было разбежаться в Оберхофе, чувствовал какую-то скованность... Но прошли старты и стало лучше, появилась легкость, плюс массажист помог восстановится, спасибо Сергею.

- Ты удивлен развязкой гонки, когда Свендсен «съел» Бабикова?

- Нет, не удивлен, так часто бывает, когда биатлонист на одном этапе может выложиться и не может восстановиться за время короткой паузы между этапами.

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