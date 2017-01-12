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Германия выигрывает эстафету, украинки не дотянули до медали

Сборная Украины финишировала четвертой в женской эстафете в Рупольдинге

  • 12.01.2017 16:54
  • 876 просмотров
  • 12 комментария
Метки
San Diego Union Tribune
© San Diego Union Tribune

 

1. Германия (0+6) 1:09:53.0
2. Франция (0+7) +3.5
3. Норвегия (0+1) +4.5
4. Украина (0+3) +8.8
5. Италия (0+6) +1:51.5
6. Чехия (1+10) +1:51.7
7. Швеция (0+4) +2:34.7
8. Беларусь (0+10) +2:39.0

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    valdanocenral
    online
      valdanocenral, 12.01.2017 16:55
    -13
    Столярчук, чем будешь праздновать очередное "дерево"?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 17:01
    +7
    Обідно? Так.....Але дівчатка молодці
    Джима ти мій Герой, 1 місце за швидкісю на своємуЕтапі.
    Підгрушна також молодець, з Емоньє боролась доФінішу, ще 150 метрів і вона б схавала Олсбю.
    Ссылка
    Денис Басько
    online
    Денис Басько, 12.01.2017 17:01
    -12
    любимое блюдо в виде д...... за 4 место
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    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 12.01.2017 17:04
    +6
    Набежо рузских у которых бомбит за сегодняшнюю гонку их команды и за вчерашней троллинг от Столярчука)
    Это нормально для них, просьба других не реагировать, им нужно высказаться где то)
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    Алексей Аксютенко
    online
      Алексей Аксютенко, 12.01.2017 17:04
    -6
    украинцы порадуйтесь, если взять результаты обеих эстафет, то Украины обошла Россию.
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 12.01.2017 17:09
    +2
    Девчёнки взяли своё, обошли немало сильных команд.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 17:09
    +1
    Якщо подивитись на суперОсновний склад Норвегії і на наш, а потім подивитись на 1 додатковийПатрон скандинавок, то наші далеко не основою на трасі були швидшими (якщо +2 додаткових патронів це 15-20 сек.) Меркушина також здивувалаШвидістью, а Ірі потрібно додавати в цьому компоненті хоча влучнийСтрілець на 1 етап також не погане надбання.
    Чуть не забув....Привіт лапчатимДопінгістам
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    Денис Басько
    online
    Денис Басько, 12.01.2017 17:10
    -1
    Valetin Gjokaj, 12.01.2017 17:04
    Набежо рузских у которых бомбит за сегодняшнюю гонку их команды и за вчерашней троллинг от Столярчука)
    Это нормально для них, просьба других не реагировать, им нужно высказаться где то)
    Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет о 73 умерших по состоянию на 9:00 понедельника в результате отравления суррогатным алкоголем в Харьковской, Житомирской, Донецкой, Николаевской, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

    Троллинг это когда у тебя в хате дела лучше а когда такой же хлам это называется рваный перд..к
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    brighi10
    online
      brighi10, 12.01.2017 17:12
    +1
    классная гонка.девчули молодцы, жаль что не медаль конечно.
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    Trampushenko...UA
    online
    Trampushenko...UA, 12.01.2017 17:12
    0
    Опять дерево, опять буратины.
    Алексей Аксютенко, 12.01.2017 17:04
    украинцы порадуйтесь, если взять результаты обеих эстафет, то Украины обошла Россию.
    Лучше иметь одну медаль, чем два дерева. Кругляка и в Карпатах хватает, а мелальку - ее можно и в руках подержать.
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    Алексей Аксютенко
    online
      Алексей Аксютенко, 12.01.2017 17:15
    0
    Trampushenko...UA, 12.01.2017 17:12
    Опять дерево, опять буратины.





    Алексей Аксютенко, 12.01.2017 17:04
    украинцы порадуйтесь, если взять результаты обеих эстафет, то Украины обошла Россию.

    Лучше иметь одну медаль, чем два дерева. Кругляка и в Карпатах хватает, а мелальку - ее можно и в руках подержать.
    Ну, так оно так, но вообщем то, одни лучше других, тут как не крути
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 17:18
    0
    Швидкість спортсменів на фінішномуКолі:
    1.Емоньє..........0:00 секунд
    2.Коукалова.....0:03
    3.Підгрушна.....0:08
    4.Далмаєр........0:06 хтось ще має сумніви що Підгрушна поганийФінішер?!
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