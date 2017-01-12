Германия выигрывает эстафету, украинки не дотянули до медали

Швидкість спортсменів на фінішномуКолі:1.Емоньє..........0:00 секунд2.Коукалова.....0:033.Підгруш...

Ну, так оно так, но вообщем то, одни лучше других, тут как не крути

Опять дерево, опять буратины.Лучше иметь одну медаль, чем два дерева. Кругляка и в Карпатах хвата...

классная гонка.девчули молодцы, жаль что не медаль конечно.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет ...