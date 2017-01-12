Германия выигрывает эстафету, украинки не дотянули до медали

1. Германия (0+6) 1:09:53.0
2. Франция (0+7) +3.5
3. Норвегия (0+1) +4.5
4. Украина (0+3) +8.8
5. Италия (0+6) +1:51.5
6. Чехия (1+10) +1:51.7
7. Швеция (0+4) +2:34.7
8. Беларусь (0+10) +2:39.0
Источник — Sport.ua
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Джима ти мій Герой, 1 місце за швидкісю на своємуЕтапі.
Підгрушна також молодець, з Емоньє боролась доФінішу, ще 150 метрів і вона б схавала Олсбю.
Это нормально для них, просьба других не реагировать, им нужно высказаться где то)
Чуть не забув....Привіт лапчатимДопінгістам
Это нормально для них, просьба других не реагировать, им нужно высказаться где то)
Троллинг это когда у тебя в хате дела лучше а когда такой же хлам это называется рваный перд..к
Алексей Аксютенко, 12.01.2017 17:04
украинцы порадуйтесь, если взять результаты обеих эстафет, то Украины обошла Россию.
Лучше иметь одну медаль, чем два дерева. Кругляка и в Карпатах хватает, а мелальку - ее можно и в руках подержать.
1.Емоньє..........0:00 секунд
2.Коукалова.....0:03
3.Підгрушна.....0:08
4.Далмаєр........0:06 хтось ще має сумніви що Підгрушна поганийФінішер?!
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