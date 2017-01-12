Губерниев отреагировал на слова Столярчука: уродов обсуждать не будем

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на вчерашние высказывания комментатора «Першого» Андрея Столярчука о боярышнике.

«Вчера, во время финиша мужской эстафеты украинский комментатор на «Першом» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российской сборной и в адрес Российской федерации.

Во-первых, моральных уродов мы обсуждать не будем.

Всякий приличный поклонник биатлона на Украине или в Украине смотрит «Матч ТВ». Я на протяжении многих лет продолжаю дружить с украинской федерацией, спортсменами и поддерживать этих замечательных людей. Так что вот такое друзья у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ» перед стартом женской эстафеты.

Источник — Sport.ua

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