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Губерниев отреагировал на слова Столярчука: уродов обсуждать не будем

Российский комментатор оскорбил украинского коллегу, отреагировав на его вчерашний «черный юмор»

  • 12.01.2017 17:04
  • 2543 просмотров
  • 9 комментария
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Губерниев отреагировал на слова Столярчука: уродов обсуждать не будем

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на вчерашние высказывания комментатора «Першого» Андрея Столярчука о боярышнике.

«Вчера, во время финиша мужской эстафеты украинский комментатор на «Першом» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российской сборной и в адрес Российской федерации.

Во-первых, моральных уродов мы обсуждать не будем.

Всякий приличный поклонник биатлона на Украине или в Украине смотрит «Матч ТВ». Я на протяжении многих лет продолжаю дружить с украинской федерацией, спортсменами и поддерживать этих замечательных людей. Так что вот такое друзья у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ» перед стартом женской эстафеты.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 12.01.2017 17:09
    +4
    руссо-дебило!
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    berlinec
      berlinec, 12.01.2017 17:09
    +10
    То что Губерниев очень хорошо относится к нашим биатлонистам-это факт.Всегда переживает и дает много инфы про наших пацанов и девчонок.
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    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 12.01.2017 17:09
    +6
    Не очень люблю Губерниева, но в данном случае он прав. Ни разу из его уст не слышал подобного о нашей сборной!
    Ссылка
    Trampushenko...UA
    Trampushenko...UA, 12.01.2017 17:16
    -8
    Maxim_kravets, 12.01.2017 17:09
    Не очень люблю Губерниева, но в данном случае он прав. Ни разу из его уст не слышал подобного о нашей сборной!
    Ну Столярчук в будущем гоько пожалеет о своей дурнопахнущей минуте славы! Придет время и собирать камни.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 12.01.2017 17:17
    +5
    И он прав. Чего обсуждать слова уродов типа Губерниева? Пусть пойдет боярышника накатит и успокоится.
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    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 12.01.2017 17:23
    +7
    Васільєв харош ботів засилати, рузге-б..ді ніяк не угомоняться
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.01.2017 17:29
    +14
    Їхні коментатори Лігу Европи хотіли закривати, тільки тому що підерці вилетіли, а Дніпро дойшов до фіналу......А чому вони ображаються якщо цей напиток вони реальноПолюбляють.
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    Freeman
      Freeman, 12.01.2017 17:35
    +10
    О, моралістів скільки понабігало. Не забувайте, що для більшості рузьке - Україна - країна цих самих уро..ів, майдан..х і т.д., а тому, що вони зі своїх "блакитних" екранів глаголять в наш бік, нескінченним потоком, позаздрив би сам Гебельс...а тут якийсь безневинний "Бояришнік"
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    dobje
      dobje, 12.01.2017 17:41
    +13
    berlinec, 12.01.2017 17:09
    То что Губерниев очень хорошо относится к нашим биатлонистам-это факт.Всегда переживает и дает много инфы про наших пацанов и девчонок.
    А Столярчук о рассийских спортсменах плохого тоже не высказивал,он потролил болел чтоб те праздновали 2 место национальным продуктом.
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