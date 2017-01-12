Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рупольдинг 2017. Стартовый состав мужской спринтерской гонки

Пятеро украинских биатлонистов выйдут на трассу в пятницу

  • 12.01.2017 19:46
  • 301 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный
© biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный

Завтра, 13 января, в немецком Рупольдинге продолжается пятый этап кубка мира. Мужчины выйдут на старт спринтерской гонки.

Спринт. Мужчины (15:45)
5. Владимир Семаков
11. Сергей Семенов
23. Дмитрий Пидручный
45. Артем Прима
92. Виталий Кильчицкий

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.