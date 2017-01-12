Рупольдинг 2017. Стартовый состав мужской спринтерской гонки

Завтра, 13 января, в немецком Рупольдинге продолжается пятый этап кубка мира. Мужчины выйдут на старт спринтерской гонки.
Спринт. Мужчины (15:45)
5. Владимир Семаков
11. Сергей Семенов
23. Дмитрий Пидручный
45. Артем Прима
92. Виталий Кильчицкий
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.