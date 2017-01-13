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Рупольдинг. Мужской спринт. LIVE в 15:45!

Текстовая онлайн-трансляция гонки с этапа Кубка мира по биатлону

  • 13.01.2017 12:12
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Сегодня в Рупольдинге нас ожидает мужская спринтерская гонка. Начало в 15:45.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Стартовые номера украинцев:

5. Владимир Семаков
11. Сергей Семенов
23. Дмитрий Пидручный
45. Артем Прима
92. Виталий Кильчицкий

Отметим возвращение в строй Дмитрия Пидручного.

Источник — Sport.ua

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