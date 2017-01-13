Рупольдинг. Мужской спринт. LIVE в 15:45!

Сегодня в Рупольдинге нас ожидает мужская спринтерская гонка. Начало в 15:45.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Стартовые номера украинцев:
5. Владимир Семаков
11. Сергей Семенов
23. Дмитрий Пидручный
45. Артем Прима
92. Виталий Кильчицкий
Отметим возвращение в строй Дмитрия Пидручного.
Источник — Sport.ua
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