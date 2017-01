В немецком Арбере должен был стартовать пятый этап кубка IBU. Однако из-за очень сильного ветра на стадионе мужская гонка перенесена на завтра, по женской будет приниматься решение в 13:30. Завтрашние смешанные эстафеты отменены.



Strong winds at the IBU Cup 5 in Arber!#biathlon pic.twitter.com/mMpkHeTb62