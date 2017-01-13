Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мужская гонка Кубка IBU перенесена из-за сильного ветра

В Арбере поднялся сильный ветер, из-за которого перенесена мужская гонка и отменена эстафета

  • 13.01.2017 12:31
  • 100 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В немецком Арбере должен был стартовать пятый этап кубка IBU. Однако из-за очень сильного ветра на стадионе мужская гонка перенесена на завтра, по женской будет приниматься решение в 13:30. Завтрашние смешанные эстафеты отменены.
 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.