В немецком Арбере должен был стартовать пятый этап кубка IBU. Однако из-за очень сильного ветра на стадионе мужская гонка перенесена на завтра, по женской будет приниматься решение в 13:30. Завтрашние смешанные эстафеты отменены.



Strong winds at the IBU Cup 5 in Arber!#biathlon pic.twitter.com/mMpkHeTb62 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 13 января 2017 г.

Источник — Sport.ua

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