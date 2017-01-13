Рупольдинг. Скучная победа Фуркада и возвращение Пидручного

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Победы Фуркада уже начинают надоедать. В спринтерской гонке в Рупольдинге француз с огромным преимуществом, как для такой короткой гонки, одержал свою очередную викторию, обойдя по числу подиумом Рафаэля Пуаре – 104 против 103.

Вновь удивил Юлиан Эберхард, который благодаря идеальной стрельбе и хорошему ходу завоевал «серебро», третьим стал Свендсен, сумевший опередить немецкий дуэт.

Дмитрий Пидручный, оправившийся после болезни, показал отличную стрельбу и относительно неплохой ход, всего трех секунд не хватило украинцу до «цветов».

Что касается остальных, то «обнять и плакать». Не пошла гонка у наших ребят. Артем Прима, который выдал просто отличные последние гонки, в этот раз допустил два промаха и был не так быстр ходом, как обычно, итог – 35-е место.

Кильчицкий и Семенов также не порадовали ни стрельбой, ни ходом – 47 и 48 места соответственно. А Владимир Семаков и вовсе не попал в гонку преследования, финишировав в седьмом десятке.

1. Мартен Фуркад (0+0) 22:34.2

2. Джулиан Эберхард (0+0) +18.0

3. Эмиль Свендсен (0+0) +39.7

...

7. Дмитрий Пидручный (0+0) +59.5

35. Артем Прима (1+1) +1:46.3

47. Виталий Кильчицкий (0+1) +2:01.2

48. Сергей Семенов (1+2) +2:03.0

61. Владимир Семаков (2+0) +2:23.0

Источник — Sport.ua

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