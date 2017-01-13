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Кубок наций. Украина идет на седьмом месте

Мужская команда держится в середине десятки сильнейших

  • 13.01.2017 18:23
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Мужская сборная Украины осталась на седьмом месте в рейтинге Кубка наций после спринта в Рупольдинге.

В своем активе украинцы имеют 2895 очков и комфортный задел от преследователей.

Кубок мира

Кубок наций

Мужчины

После 10 гонок из 22

1. Германия – 3453
2. Франция – 3413
2. Норвегия – 3413
4. Россия – 3378
5. Австрия – 3128
6. Чехия – 2957
7. Украина – 2895
8. Швейцария – 2605
9. Италия – 2552
10. Швеция – 2394
11. Болгария – 2393
12. Канада – 2230

Источник — Sport.ua

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