Кубок наций. Украина идет на седьмом месте

Мужская сборная Украины осталась на седьмом месте в рейтинге Кубка наций после спринта в Рупольдинге.
В своем активе украинцы имеют 2895 очков и комфортный задел от преследователей.
Кубок мира
Кубок наций
Мужчины
После 10 гонок из 22
1. Германия – 3453
2. Франция – 3413
2. Норвегия – 3413
4. Россия – 3378
5. Австрия – 3128
6. Чехия – 2957
7. Украина – 2895
8. Швейцария – 2605
9. Италия – 2552
10. Швеция – 2394
11. Болгария – 2393
12. Канада – 2230
Источник — Sport.ua
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