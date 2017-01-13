Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рупольдинг 2017. Стартовый состав женского спринта

Валентина Семеренко выйдет на старт первой гонки в сезоне

  • 13.01.2017 21:37
  • 350 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Валентина Семеренко
© biathlon.com.ua. Валентина Семеренко

Завтра, 14 января, в немецком Рупольдинге продолжается пятый этап кубка мира. Женщины выйдут на старт спринтерской гонки.

Спринт. Женщины (15:30)
11. Яна Бондарь
42. Ирина Варвинец
48. Елена Пидгрушная
50. Юлия Джима
56. Анастасия Меркушина
86. Валя Семеренко

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.