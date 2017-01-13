Рупольдинг 2017. Стартовый состав женского спринта

Завтра, 14 января, в немецком Рупольдинге продолжается пятый этап кубка мира. Женщины выйдут на старт спринтерской гонки.
Спринт. Женщины (15:30)
11. Яна Бондарь
42. Ирина Варвинец
48. Елена Пидгрушная
50. Юлия Джима
56. Анастасия Меркушина
86. Валя Семеренко
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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