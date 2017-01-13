Рупольдинг 2017. Стартовый состав женского спринта

Сосите вуйки и свистите в телевизор. И ПНХ львов и усатые патриоты

все будет хорошо с ареной львов, усбагойтесь.. недоброжелатели..

Хороший год. Динамо в жопе. Днепр в пизде. А срна и здесь пригодится. В лиге чемпионов играть

таки бабло победило и будет дальше петь оды Ринату

ну от що треба аби росія зробила аби Українці нарешті персетали їх захищати? вони хвалять своїх с...

Тогда ему пасы выдавал Рыкун-а удар у Жажи был хороший. А во второй приход, уже без Рыкуна, Жажа...

Его гол в ворота Бешикташа по-моему лучший в его карьере и за всю историю Металлиста) У парня убо...