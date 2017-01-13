Мартен ФУРКАД: «Проблему допинга необходимо решить»

© eurosport.fr, Мартен Фуркад

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад выразил желание посетить заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Антхольце, на котором обсудят вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«Если там будет можно присутствовать спортсменам, то, конечно, я бы хотел там быть. Мы должны принимать участие в обсуждении проблемы, которая стала одной из центральных для нашего вида спорта. Я уже много говорил о том, что эту проблему необходимо решить. Но сейчас хочу говорить о своей победе, а не о допинге», - сказал Фуркад.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.