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Мартен ФУРКАД: «Проблему допинга необходимо решить»

Французский биатлонист хочет посетить заседание исполкома Международного союза биатлонистов

  • 13.01.2017 21:51
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eurosport.fr, Мартен Фуркад
© eurosport.fr, Мартен Фуркад

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад выразил желание посетить заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) в Антхольце, на котором обсудят вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«Если там будет можно присутствовать спортсменам, то, конечно, я бы хотел там быть. Мы должны принимать участие в обсуждении проблемы, которая стала одной из центральных для нашего вида спорта. Я уже много говорил о том, что эту проблему необходимо решить. Но сейчас хочу говорить о своей победе, а не о допинге», - сказал Фуркад.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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