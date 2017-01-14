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Рупольдинг. Женский спринт. LIVE в 15:30

Текстовая онлайн-трансляция гонки пятого этапа Кубка мира

  • 14.01.2017 11:34
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Сегодня в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка. Главная новость – возвращение Валентины Семеренко!

Начало гонки в 15:30. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Болеем вместе!

Стартовые позиции украинок:

11.  Яна Бондарь
42.  Ирина Варвинец
48.  Елена Пидгрушная
50.  Юлия Джима
56.  Анастасия Меркушина
86.  Валя Семеренко

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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