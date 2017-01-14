Рупольдинг. Женский спринт. LIVE в 15:30

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Дарио Срна прошел медобследование 13:14 — nicksaf А что я писал ещё раньше. А то, что ни в какую Барселону ему не светит. Зачем он им нужен. Где Ба...

Дарио СРНА: «Я остаюсь в Шахтере» 13:14 — vj-slim Балерина и прощальные гастроли 12:53 — Mr.Teash Бутко в этом месте приуныл!.. В принципе, Бутко уже на равных играет со Срной... С пасом у Срны л...

Макаренко отказался продлевать контракт с Динамо 13:08 — nicksaf Макаренко останется в ДК. 12:54 — александр ковтун тю.. так тут все понятно ребров не ценит отличного игрока.. все правильно делает.. конечно лучшеб...