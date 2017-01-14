Рупольдинг. Женский спринт. LIVE в 15:30

Сегодня в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка. Главная новость – возвращение Валентины Семеренко!
Начало гонки в 15:30. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Болеем вместе!
Стартовые позиции украинок:
11. Яна Бондарь
42. Ирина Варвинец
48. Елена Пидгрушная
50. Юлия Джима
56. Анастасия Меркушина
86. Валя Семеренко
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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