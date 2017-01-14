Рупольдинг-2017. Макаряйнен выигрывает спринт, украинок нет в десятке

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С днем рождения, Настя!

С возвращением, Валя!



Коротко итоги спринта в Рупольдинге для украинской сборной уместились в эти два восклицания. Уже более месяца, с момента появления информации о тренировках Вали Семеренко, болельщики ждали ее возвращения. Поклюка? Оберхоф? Рупольдинг! Чудес от Вали в первом же старте ждать было невозможно, отсутствие полноценной предсезонной подготовки исключало такой сценарий напрочь. Однако место в топ-тридцатке спринта и внесенные в командную копилку очки Кубка наций отличный итог гонки после почти десятимесячной паузы!



Сегодняшняя именинница Анастасия Меркушина имела возможность своими руками сделать себе подарок в виде личного рекорда в гонках Кубка мира. Но один маленький нюанс - промах в стойке помешал обновить личное достижение. Тем не менее, финишировав 23-й, Настя сделал еще один шаг к самоутверждению в роли топ-спортсменки уже на самом высоком уровне. Поздравляем!



Лучший же результат в команде, уже по сложившейся традиции этого сезона, показала Юлия Джима. Но, увы, так же традиционно Юля не смогла в полной мере реализовать свою великолепную скорость (пятый ход в гонке) из-за проблем со стрельбой. На каждом рубеже по одному промаху и вместо цветочной церемонии лишь 11-я позиция.



Еще две украинки заработать кубковые очки не сумели. Елена Пидгрушная остановилась в шаге от этого, допустив, как и Джима по одному промаху в лежке и стойке. А Ирину Варвинец при невысокой пока скорости может спасти лишь чистая стрельба. Сегодня этого не случилось, и у Иры 52-й результат.



Ну а главной героиней дня стала Кайса Макаряйнен! Это не бег - это был полет! В спринте финка просто восхитила скоростью (впрочем, в который уже раз), показав, что к чемпионату мира подходит просто в фантастической готовности. Безусловно, сказался и удачный выбор стартовой группы, но и основным соперницам отнюдь не пришлось укатывать свежий снег. Плюс ко всему у Кайсы, наконец, стопроцентно сложилось со стрельбой, в результате чего она провела идеальную гонку!



Уж на что сильны соперницы: Габриэла Коукалова и Лаура Далмайер, но и они сегодня ничего не смогли сделать с Макаряйнен, отстав на 22 и 30 секунд соответственно и составив победительнице компанию на пьедестале почета. Реактивно быстра была и француженка Мари Дорэн Абер, но промах в стойке отправил ее лишь на четвертую позицию.



Ну а если ко всему сказанному добавить «цветочные» места Доротеи Вирер и Франциски Хильдебранд, то итог гонки оказывается предельно предсказуемым - первые шесть мест в итоговом протоколе заняла топ-шестерка общего зачета!



К слову, в общем зачете произошли некоторые приятные для нас изменения - Юлия Джима вошла в десятку лучших! Макаряйнен благодаря победе чуть сократила отставание от лидеров, но пока не смогла даже подняться на второе место - впереди по-прежнему Габриэла Коукалова и Лаура Далмайер.



В Кубке наций украинки опустились на четвертое место, пропустив соперниц из Чехии. Но позиции нашей команды в борьбе за стратегически важные топ-5 лишь окрепли: отрыв от шестой команды только вырос. Ну а борьба сборных Германии и Франции в командном зачете постепенно становится еще одним украшением сезона - сегодня француженки еще немного сократили отставание от лидеров, и теперь оно составляет 22 очка.



Завтра этап Кубка мира в Рупольдинге, уже подаривший немало адреналина, завершится не менее эмоциональными гонками преследования.

1. Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8

2. Габриэла Коукалова (0+0) +22.0

3. Лаура Далмайер (0+0) +30.1

...

11. Юлия Джима (1+1) +1:27.9

23. Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0

30. Валя Семеренко (1+1) +2:11.8

41. Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2

52. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9

Источник — Федерация биатлона Украины

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