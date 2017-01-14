Арбер. Логинов выиграл индивидуальную гонку, Жирный - четвертый

В немецком Арбере сегодня, наконец, стартовал пятый этап Кубка IBU, уникальный тем, что продлится он... всего один день и состоит лишь из двух индивидуальных гонок!



Причем, нельзя сказать, что погода, поставившая шлагбаум на соревнованиях в пятницу, сегодня встретила спортсменов с особой приветливостью. Нет, ветер все так же делал невыносимой работу на огневом рубеже. Лишь двое из 109-ти участников гонки ограничились одной минутой штрафа. У остальных добавленное за неточность время составляло от 2-х до 13-ти (!) минут!



В индивидуальной гонке у мужчин, перенесенной в календаре со вчерашнго несостоявшегося соревновательного дня, очень неплохо проявили себя украинские биатлонисты! Александр Жирный стал наиболее точным из наших ребят, допустив всего два промаха, что позволило ему финшировать четвертым!



До последнего рубежа шансы на призы сохранял и Дмитрий Русинов. Но два промаха в добавок к одному, имевшемуся после первых 15-ти выстрелов, лишили Диму шансов на бронзу и к финишу он пришел с 16-м временем. Впрочем, и это - лучший результат в Кубке IBU для Русинова за последние два сезона.



Кубковые очки завоевали также Денис Насыко и Виталий Труш, у каждого из которых по пять незакрытых мишеней. На последнем круге рбята устроили заочную дуэль за позицию, и Денис оказался чуть быстрее - 26-е и 27-е места соответственно. И, к сожалению, всего одной строчки не хватило до зачетной зоны Антону Дудченко, заработавшему штрафных минут больше других украинцев - шесть.



Победил в гонке вернувшийся после дисквалификации за употребление допинга Александр Логинов. При этом сегодня он показал удивительную скорость - на полторы минуты быстрее ближайших оппонентов по чистому ходу. Вторым финишировал швейцарец Жереми Финелло, третьим - опытнейший болгарин Михаил Клечеров.



1. Александр Логинов (2+2+0+0) 58:05.2

2. Жереми Финелло (1+1+0+0) +1:12.2

3. Михаил Клечеров (1+1+0+1) +2:08.4

...

4. Александр Жирный (0+1+0+1) +2:29.1

16. Дмитрий Русинов (0+1+0+2) +4:26,8

26. Денис Насыко (1+2+0+2) +6:02.1

27. Виталий Труш (0+2+1+2) +6:04.6

41. Антон Дудченко (2+0+3+1) +6:52.5

Источник — Федерация биатлона Украины

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