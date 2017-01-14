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Арбер-2017. Хет-трик россиянок, пятое место Журавок

Результаты индивидуальной гонки у женщин

  • 14.01.2017 17:40
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Юлия Журавок - пятая на этапе Кубка IBU в индивидуальной гонке. Делегированная тренерами основной сборной в Арбер именно для участия в своей коронной дисциплине, еще раз показала класс на длинной дистанции! Месту в цветочной церемонии не помешали даже три минуты штрафа. Отметим, что это уже вторая гонка Кубка IBU в сезоне, в которой Журавок финиширует пятой: ранее то же удавалось ей в спринте Бейтостолена.

Остальные украинки промахивались еще больше, чем Юля, благо погода этому более чем способствовала, заставив спортсменок соревноваться не только между собой, но и с порывистым ветром. Кубковые очки сумела завоевать Надежда Белкина, даже несмотря на восемь (!) промахов. У Марии Кручовой 47-й результат, Юлия Бригинец - 60-я.

Следующий этап Кубка IBU пройдет в Осрбли уже накануне чемпионата мира - 3-4 февраля. Но большинство из участвовавших сегодня в гонке спортсменок наверняка примут участие в предстоящем 25-29 января в Душниках-Здруй чемпионате Европы.

1. Ирина Старых (1+0+0+0) 51:09.2
2. Дарья Виролайнен (0+2+0+0) +0.3
3. Светлана Слепцова (0+1+1+2) +2:56.2
...
5. Юлия Журавок (1+2+0+0) +3:04.0
33. Надежда Белкина (0+3+3+2) +8:22.0
47. Мария Кручова (1+3+1+2) +9:47.9
60. Юлия Бригинец (1+0+2+3) +11:44.4

Источник — Федерация биатлона Украины

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