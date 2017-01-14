Арбер-2017. Хет-трик россиянок, пятое место Журавок

Юлия Журавок - пятая на этапе Кубка IBU в индивидуальной гонке. Делегированная тренерами основной сборной в Арбер именно для участия в своей коронной дисциплине, еще раз показала класс на длинной дистанции! Месту в цветочной церемонии не помешали даже три минуты штрафа. Отметим, что это уже вторая гонка Кубка IBU в сезоне, в которой Журавок финиширует пятой: ранее то же удавалось ей в спринте Бейтостолена.



Остальные украинки промахивались еще больше, чем Юля, благо погода этому более чем способствовала, заставив спортсменок соревноваться не только между собой, но и с порывистым ветром. Кубковые очки сумела завоевать Надежда Белкина, даже несмотря на восемь (!) промахов. У Марии Кручовой 47-й результат, Юлия Бригинец - 60-я.



Следующий этап Кубка IBU пройдет в Осрбли уже накануне чемпионата мира - 3-4 февраля. Но большинство из участвовавших сегодня в гонке спортсменок наверняка примут участие в предстоящем 25-29 января в Душниках-Здруй чемпионате Европы.



1. Ирина Старых (1+0+0+0) 51:09.2

2. Дарья Виролайнен (0+2+0+0) +0.3

3. Светлана Слепцова (0+1+1+2) +2:56.2

...

5. Юлия Журавок (1+2+0+0) +3:04.0

33. Надежда Белкина (0+3+3+2) +8:22.0

47. Мария Кручова (1+3+1+2) +9:47.9

60. Юлия Бригинец (1+0+2+3) +11:44.4

Источник — Федерация биатлона Украины

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