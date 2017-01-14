Симон ФУРКАД: «Не нужно приглашать Логинова на Кубок мира»

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что россиянина Александра Логинова не следует допускать к участию на Кубке мира.



– Эритропоэтин не может быть ошибкой, это не случайная инъекция, а умышленный шаг спортсмена к применению допинга. Знаю, что два года дисквалификации прошли, но если федерация хочет реально бороться с допингом, не нужно приглашать его сюда, – передает слова Фуркада «Матч ТВ».



Напомним, в субботу, 14 января, российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.



Ранее старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс заявил о том, что в ближайшее время он не планирует вызывать Логинова на Кубок мира. Спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. Все его результаты, начиная с ноября 2013 года, были аннулированы.

Источник — Матч ТВ

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