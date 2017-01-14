Джима вошла в ТОП-10 общего зачета Кубка мира по биатлону

Лидер сборной Украины Юлия Джима вошла в ТОП-10 общего зачета Кубка мира.
После неплохого спринта в Рупольдинге, Джима сумела подняться на 10-ю строчку в общем зачете с активом в 295 баллов.
Лидером общего зачета остается чешка Габриэла Коукалова, на второй позиции Лаура Дальмайер, Кайса Макаряйнен – третья.
Источник — Sport.ua
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