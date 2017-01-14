Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джима вошла в ТОП-10 общего зачета Кубка мира по биатлону

Лидерство в общем зачете сохраняет Габриэла Коукалова

  • 14.01.2017 18:22
  • 645 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Лидер сборной Украины Юлия Джима вошла в ТОП-10 общего зачета Кубка мира.

После неплохого спринта в Рупольдинге, Джима сумела подняться на 10-ю строчку в общем зачете с активом в 295 баллов.

Лидером общего зачета остается чешка Габриэла Коукалова, на второй позиции Лаура Дальмайер, Кайса Макаряйнен – третья.

Общий зачет

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.